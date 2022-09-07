Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Erdoğan açıkladı: İki ülke arasında kimlik kartıyla seyahat
Erdoğan açıkladı: İki ülke arasında kimlik kartıyla seyahat
Motorine yarın da zam var: 77 kuruş
Motorine yarın da zam var: 77 kuruş
Bakan Nebati: KOBİ'ler için yeni bir destek paketi hazırlıyoruz
Bakan Nebati: KOBİ'ler için yeni bir destek paketi hazırlıyoruz
Makam aracı ile kaza yapan belediye başkanına inceleme başlatıldı
Makam aracı ile kaza yapan belediye başkanına inceleme başlatıldı
Türkiye'de 8 ayda 2 milyondan fazla gayrimenkul satıldı
Türkiye'de 8 ayda 2 milyondan fazla gayrimenkul satıldı
'Kılıçdaroğlu'nun adaylığa hazırım' açıklamasına Akşener'den ilk yorum
'Kılıçdaroğlu'nun adaylığa hazırım' açıklamasına Akşener'den ilk yorum
İkinci elde yeni dolandırıcılık: Araç başından ayrılmayın uyarısı
İkinci elde yeni dolandırıcılık: Araç başından ayrılmayın uyarısı
Bakan Özer: Son iki atamanın yüzde 50'sini İstanbul'a ayırdık
Bakan Özer: Son iki atamanın yüzde 50'sini İstanbul'a ayırdık
Uzman öğretmenlik eğitimleri için ek süre verildi
Uzman öğretmenlik eğitimleri için ek süre verildi
EGM'den maaş promosyonu açıklaması
EGM'den maaş promosyonu açıklaması
81 ilin baro başkanından ortak açıklama: Ücret tarifesi arttırılsın!
81 ilin baro başkanından ortak açıklama: Ücret tarifesi arttırılsın!
Yeni icra düzenlemesi ile 10 milyon dosya temizlenecek
Yeni icra düzenlemesi ile 10 milyon dosya temizlenecek
Güvenlik görevlisine hakaret 'kamu görevlisine hakaret' sayıldı
Güvenlik görevlisine hakaret 'kamu görevlisine hakaret' sayıldı
Bakan Koca: 6 binden fazla hekim kamuya dönmek için başvuru yaptı
Bakan Koca: 6 binden fazla hekim kamuya dönmek için başvuru yaptı
Sözleşmeli personel ve EYT ne aşamada? Bakan Bilgin'den yeni açıklama
Sözleşmeli personel ve EYT ne aşamada? Bakan Bilgin'den yeni açıklama
Doğal Gaz Tüketim Desteği, kış dönemi başvuruları başladı
Doğal Gaz Tüketim Desteği, kış dönemi başvuruları başladı
Anlaşmazlıklarda arabulucu formülü hazırlıklarında sona gelindi
Anlaşmazlıklarda arabulucu formülü hazırlıklarında sona gelindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hassasiyetlerimizin farkında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hassasiyetlerimizin farkında
YDS başvuruları başladı
YDS başvuruları başladı
Bakan Koca: Bin 356 işçi alım kurası saat 10:00'da çekilecek
Bakan Koca: Bin 356 işçi alım kurası saat 10:00'da çekilecek
Gıda fiyatlarında büyük artışlar görülebilir
Gıda fiyatlarında büyük artışlar görülebilir
İcralık borç düzenlemesinin detayları ortaya çıktı
İcralık borç düzenlemesinin detayları ortaya çıktı
Mühendis çok, kaynakçı yok...20 bin TL maaşla eleman bulamıyorlar!
Mühendis çok, kaynakçı yok...20 bin TL maaşla eleman bulamıyorlar!
Erdoğan'dan Balkanlar'a çözüm turu
Erdoğan'dan Balkanlar'a çözüm turu
Bakan Yardımcısı büyükelçi olarak atandı
Bakan Yardımcısı büyükelçi olarak atandı
Ağustosta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu
Ağustosta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu
Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var
Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var
2 bin TL ve altındaki borçlar tasfiye edilecek
2 bin TL ve altındaki borçlar tasfiye edilecek
Erdoğan: Yılbaşından sonra enflasyon hızla düşecek
Erdoğan: Yılbaşından sonra enflasyon hızla düşecek
Bakanlıktan 'Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları' açıklaması
Bakanlıktan 'Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları' açıklaması
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına HSK kararının iptali için açılan bir davayı daha sonuçlandırdı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 07 Eylül 2022 00:03
Yazdır
Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Danıştay 5. Dairesince aşağıdaki gerekçeler ile dava reddedilmiştir:

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Davacının, 111348 ID numarasıyla ve bir kullanıcı adı almak suretiyle bylock ağına dahil olduğunun anlaşıldığı,

Davacının beyanlarına itibar edilmeyerek FETÖ ile süregelen bir ilişki içerisinde olduğu sonucuna varıldığı,

Davacının kullanmakta olduğu dizüstü bilgisayarında FETÖ/PDY terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'e ait video görüntüsü tespit edilmesinin davacının anılan örgütle iltisak veya irtibatına yönelik destekleyici bir unsur olduğu

"Bilgisayarın benim olduğu kanıtlanmalı" dedi

Buna karşın davacı şu savunmayı yapmıştır:

Cezaevinde tutuklu olduğu dönemde yapılan arama sonucunda incelemeye alınan ve Fetullah Gülen'e ait video görüntüsü tespit edildiği belirtilen bilgisayarın tarafına ait olup olmadığını tespit etmesinin mümkün olmadığı, kaldı ki söz konusu videonun tespit edilmesinin Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığında örgüt üyeliğine delil sayılamayacağı, görev yaptığı dönemde anayasal düzene sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğine dair herhangi bir somut delilin ileri bulunmadığı.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2020/2291

Karar No: 2022/61

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ... adına vasisi ...

KAPAT [X]

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Kurulu

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Beşinci Dairesinin 26/09/2019 tarih ve E:2017/3395, K:2019/5066 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 3/1. maddesi uyarınca FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin ... Kurulu Genel Kurulunun ... tarih ve ... sayılı kararının iptali ile yoksun kaldığı tüm mali haklarının iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Beşinci Dairesinin 26/09/2019 tarih ve E:2017/3395, K:2019/5066 sayılı kararıyla;

Davalı idarenin usule ilişkin itirazları yerinde görülmeyerek işin esasına geçilmiş,

"Maddi Olay ve Hukuki Süreç" ile "İlgili Mevzuat"a yer verilmiş; "Yargılamada İzlenen Usul ve Süreç", "FETÖ'ye İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler", "Demokratik Anayasal Düzene Sadakat Yükümlülüğü", "Dava Konusu Edilen Kararın Hukuki Niteliği" başlıkları altında genel; "Kişiselleştirme ve Delillerin Değerlendirilmesi" başlığı altında hem genel hem de davacıya özel değerlendirmelerde bulunularak,

Davacı Yönünden Yapılan Değerlendirmede;

Davacının, ceza yargılaması sonucunda .... Ağır Ceza Mahkemesinin ... ve E:... K:... sayılı kararı ile silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Dairelerinin karar verdiği tarih itibarıyla UYAP ortamında yapılan inceleme sonucunda anılan mahkumiyet kararının kesinleşmediğinin görüldüğü,

ByLock delili yönünden, davacı hakkında düzenlenen "ByLock Tespit ve Değerlendirme Tutanağı"ndan, davacının, 111348 ID numarasıyla ve bir kullanıcı adı almak suretiyle bu ağa dahil olduğunun anlaşıldığı,

Davacı hakkındaki tanık beyanları yönünden, ifadelerin ve davacının bu ifadelere karşı beyanlarının değerlendirilmesi sonucunda, davacının beyanlarına itibar edilmeyerek FETÖ ile süregelen bir ilişki içerisinde olduğu sonucuna varıldığı,

Adalet Akademisi Yıllık (Albüm) Kurulu üyeliği yönünden, davacının staj döneminde 36. Dönem Adli Yargı Yıllık Kurulu üyesi olarak görev yapmasının FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur olduğu,

Diğer hususlar yönünden, davacının kullanmakta olduğu dizüstü bilgisayarında FETÖ/PDY terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'e ait video görüntüsü tespit edilmesinin davacının anılan örgütle iltisak veya irtibatına yönelik destekleyici bir unsur olduğu belirtilerek,

Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile kararda yer verilen açıklamalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde; davacının, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu ve bu nedenle demokratik anayasal düzene sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği, dava konusu kararla özel hayatına saygı hakkına yapılan müdahalenin AİHS ve Anayasa anlamında durumun gerektirdiği ölçüde bir tedbir niteliğinde olduğu anlaşıldığından, dava konusu kararda hukuka aykırılık görülmediği,

Dava konusu kararda hukuka aykırılık görülmediğinden, davacının bu karar nedeniyle yoksun kaldığı mali haklarının iadesine karar verilmesine yönelik isteminin de reddi gerektiği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, 667 sayılı KHK ile getirilen düzenlemenin suç ve ceza içeren düzenleme mahiyetinde olmasına rağmen geçmişe etkili olarak uygulanması nedeniyle suç ve cezaların kanuniliği ile suç ve cezaların geriye yürümezliği ilkelerinin ihlal edildiği, dava konusu karar tesis edilmeden önce, 2802 sayılı Kanun hükümleri uyarınca savunmasının alınması ve akabinde disiplin soruşturması açılması gerekirken, bu usule uyulmadan verilen meslekten çıkarılmasına ilişkin dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmadığı, olağanüstü hal döneminde, olağanüstü halin gerektirdiği ölçüde, olağanüstü hale neden olan konularla ve olağanüstü hal süresiyle sınırlı geçici tedbirler alınabileceğinden, olağanüstü hal KHK'sı ile meslekten çıkarılmasının hukuka aykırı olduğu, bu haliyle dava konusu işlemin dayanağını oluşturan 667 sayılı KHK'nin 3. maddesinin 1. fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu ve iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması gerektiği, dava konusu kararda kişiselleştirme yapılmadığından kararların gerekçeli olması ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, meslekten çıkarma kararı verilmeden önce usulüne uygun savunma hakkı tanınmadığı, hukuka aykırı olarak yapılan işlemlerin yargılama sürecinde hukuka uygun hale getirildiğinin kabulüne olanak bulunmadığı, öte yandan, dava konusu işlemin tesisinden sonra ortaya konulan delillerin yargılamada dikkate alınamayacağı, herhangi bir suçüstü hali yokken gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına karar verilmesinin 2802 sayılı Kanun'a aykırı olduğu, hukuka aykırı olarak toplanan bilgiler kapsamında hakkında soruşturma başlatıldığı, ByLock programını kullandığına dair herhangi bir mesaj içeriği olmadığı gibi kendisiyle bu program vasıtasıyla iletişimde bulunduğunu beyan eden herhangi bir itirafçı veya tanık beyanının da söz konusu olmadığı, anılan programı kullanıp kullanmadığının tespiti için bilirkişi incelemesi yaptırılmadığı, ByLock deliline ilişkin veriler yasa dışı delil niteliğinde olduğundan herhangi bir yargılamada aleyhine delil olarak kullanılamayacağı, aleyhine beyanda bulunan tanıkların etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler olduğu, salt kendini kurtarma gayesi ile beyanda bulundukları ve beyanlarının soyut ve gerçek dışı olduğu, Yıllık Kurulu üyeliğinin ihraç kararına esas alınamayacağı, cezaevinde tutuklu olduğu dönemde yapılan arama sonucunda incelemeye alınan ve Fetullah Gülen'e ait video görüntüsü tespit edildiği belirtilen bilgisayarın tarafına ait olup olmadığını tespit etmesinin mümkün olmadığı, kaldı ki söz konusu videonun tespit edilmesinin Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığında örgüt üyeliğine delil sayılamayacağı, görev yaptığı dönemde anayasal düzene sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğine dair herhangi bir somut delilin ileri bulunmadığı, dava konusu işlemle masumiyet karinesinin ihlal edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, davacının 6749 sayılı Kanun'un (667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin) 3. maddesi ile ilgili Anayasa'ya aykırılık iddiası ciddi görülmeyerek gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan, UYAP ortamından yapılan inceleme sonucu davacı hakkında verilen mahkumiyet kararının .... Ceza Dairesinin .. tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Beşinci Dairesinin temyize konu 26/09/2019 tarih ve E:2017/3395, K:2019/5066 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Adli yardım kararından dolayı ertelenmiş olan temyiz aşamasına ilişkin yargılama giderinin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 339. maddesinin 1. fıkrası uyarınca davacıdan tahsili için Dairesince müzekkere yazılmasına,

4. Kesin olarak, 20/01/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Ellerini bağladığı eşini çocuğunun gözleri önünde öldüren kocaya müebbet
Ellerini bağladığı eşini çocuğunun gözleri önünde öldüren kocaya müebbet
'Hipnoz davası' ile ilgili 3 avukatın FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi
'Hipnoz davası' ile ilgili 3 avukatın FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi
Güvenlik görevlisine hakaret 'kamu görevlisine hakaret' sayıldı
Güvenlik görevlisine hakaret 'kamu görevlisine hakaret' sayıldı
Şarkıcı Gülşen 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
Şarkıcı Gülşen 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi
KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi
Yargıtay: Müdüre fazla mesai ücreti ödenmez
Yargıtay: Müdüre fazla mesai ücreti ödenmez

Bu Habere Tepkiniz

Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Bilgisayarında Gülen videosu çıkan yargı mensubuna İDDK'dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına HSK kararının iptali için açılan bir davayı daha sonuçlandırdı.
Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Öğretim Üyesi ilanına başvuracak adayın tez konusu yazıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosuna adayın tez konusu yazıldı!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

KDK'dan SGK'ya torba kadro tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu, torba kadrolara yapılan atamalarda başvuran adaylar arasında hakkaniyetli değerlendirme yapılması konusunda tavsiyede bulundu!
01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

01/10/2008 öncesi hizmet borçlanmasına ilişkin dava sonuçlandı

SGK Başkanlığı tarafından çıkartılan 22/02/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Genelge ile sigortalılık işlemlerine yönelik düzenleme yapılmış, 24/04/2019 tarih ve 2019/9 sayılı Genelge ile de değişiklikler yapılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü sözleşmeli alımlardaki mevzuata aykırı düzenlemelere dur demeli!
215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

215 ihtar puanı gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen aile hekimine İDDK'dan red

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Aile Hekimliği biriminde aile hekimi olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen davacı tarafından, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemi için açılan davada, ret kararı veren Daire kararını onadı.
Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak emekli olan davacılara 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi bağlanmamasına ilişkin iki davayı karara bağladı
LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu kapsamında kurulan LGS ve YKS tercih danışmanlığı birimlerinde görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

Danıştay 12. Dairesi, İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken 16/07/2010 tarihinde emekliye ayrılan davacının, emekliliğe esas derece ve kademesinin yanlış hesaplanması nedeniyle maddi kayıplarının oluştuğundan bahisle, anılan yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 63.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 63.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 63.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 6 Eylül Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Yanlış çantanın zararı!

Yanlış çantanın zararı!

Okul çağında çocukların gelişimleri devam eder, kemik yapıları şekil alır. Her gün çocukların taşıdığı kitaplar için, ebeveynlerin çocuğa göre sağlıklı çantalar seçmesi gerekmektedir.