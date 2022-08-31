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2022'de en iyi Schengen vize danışmanlık şirketleri

Schengen Bölgesi, 22'si Avrupa Birliği içinde ve dördü Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nden olmak üzere, Avrupa'daki 26 üye ülkeden oluşmaktadır. Schengen Bölgesi'ndeki devletler, üye ülkeler arasındaki iç sınır kontrollerini kaldırmışlardır. 2022 Yılında artan Schengen vize ret kararları ile Schengen vize danışmanlık şirketlerinin önemi daha da artmıştır.

Kaynak : MN Medya
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2022'de en iyi Schengen vize danışmanlık şirketleri

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Schengen Bölgesi, 22'si Avrupa Birliği içinde ve dördü Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nden olmak üzere, Avrupa'daki 26 üye ülkeden oluşmaktadır. Schengen Bölgesi'ndeki devletler, üye ülkeler arasındaki iç sınır kontrollerini kaldırmışlardır. 2022 Yılında artan Schengen vize ret kararları ile Schengen vize danışmanlık şirketlerinin önemi daha da artmıştır.

Dünya sıralamasında Türkiye, 2021 yılında Rusya'dan sonra en fazla Schengen vize başvurusunun yapıldığı 2. ülkedir. Türkiye'den yapılan 271.977 Schengen vize başvurusunda 45.016 vize başvurusu reddedilmiştir ve bu istatistik %16.9 ret oranına tekabül etmektedir.

2015'ten itibaren Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında düzenli olarak vize reddi artışı kaydedilmiş, 2022 yılı itibariyle konu Türkiye tarafından hazırlanan bir raporla Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne taşınmıştır. Schengen vize reddi kararının verilmesinin başlıca nedeni, 13. madde olan başvuru sahibinin kendi ülkesine dönmeyeceğine dair şüphe duyulmasıdır. Türkiye'den yapılacak başvurularda ret ihtimalini en aza indirmek için güncel uzman desteği alınması oldukça önemlidir.

Schengen vize başvurularında uzman desteği sağlayan kuruluşlar vize danışmanlık acenteleri ve aracı kurum başvuru merkezleridir. Yurt dışı vize danışmanlığı konusunda Türkiye'de kötü amaçlı hazırlanmış web siteleri ve bu web siteleriyle bağlantılı kurumsal kimliği olmayan yapılar bulunmaktadır. Schengen vize işlemleri yaparken başvuru esnasında mağduriyet yaşamamak için akreditasyonu ve TURSAB kaydı bulunan, tüzel kişilik statüsündeki vize danışmanlık merkezlerinden destek alınması gerekmektedir.

Schengen Vize Danışmanlığı Nedir?

Schengen vize danışmanlığı, Schengen vize başvuru sahipleri için ilgili Schengen ülkesi prosedürleri doğrultusunda yasal yönlendirme yapılarak, Schengen ülkelerine gidiş için vize sürecinde hazırlanması gereken evrakların takibi, biyometri ve pasaport işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında vize başvuru sürecinin sorunsuz ve en hızlı şekilde geçirilmesini amaçlayan ve vize onayı alma ihtimalini yükselten danışmanlık hizmetidir.

Schengen vize başvurularında vize reddi oranlarının arttığı son dönemlerde danışmanlık şirketi ile çalışmak, vize onayı almak ve vize işlemlerinin süresini hızlandırmak açısından oldukça avantajlıdır.

Danışmanlık hizmeti sayesinde başvuru sürecinde kişisel bilgilere ve seyahat amacına özel detaylara dikkat edilerek hazırlanan başvuru formu ve dilekçeler sayesinde ilgili ülke konsolosluğunun ek belge talep etmesi veya Schengen vize reddi vermesi ihtimali en aza indirgenmektedir.

Türkiye'den Schengen Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye'den Schengen vize başvuruları şahsen veya akredite vize danışmanlık şirketleri aracılığıyla VFS Global ve İdata gibi yetkili aracı kurum başvuru merkezleri üzerinden yapılmaktadır.

Schengen ülkelerindeki çoğu dış temsilcilik tarafından vize işlemleri için aracı kurumlar yetkilendirilmiştir. Aracı kurum başvuru merkezlerinin yetkileri arasında evrak toplama, veri işleme ve başvuru harcı ödemelerini kabul etme bulunmaktadır.

Vize başvurularının değerlendirilmesi, onayı veya reddinde Türkiye'deki konsoloslukların vize birimleri yetkilendirilmiş olduğundan aracı kurum başvuru merkezleri yetki sahibi değildir. Akredite vize şirketleri vize başvuru sahipleri ile Schengen vizesi aracı kurumları arasında başvuru sürecini kolaylaştırmak ve vize onay ihtimalini artırmak üzere uzman desteği sağlayan bir işlev görmektedir.

Schengen Vizesi Aracı Kurumları Nelerdir?

Schengen vizesi aracı kurumları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Schengen Vize İşlemleri İçin En Güvenilir Vize Şirketleri Hangileridir?

Türkiye'de kurumsal kimliğe sahip olmayan çok sayıda vize danışmanlık oluşumu bulunmakta ve son dönemde artan Schengen vize reddi sayılarına bağlı olarak bu yapılara itibar eden başvuru sahipleri artmakta, buna bağlı olarak zaman ve maddi kayıp yaşanmaktadır.

Schengen vize başvurusu sürecinde danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyan kişiler, bir şirketin güvenilir olup olmadığını başvuru öncesinde anlamak için şirketin kurumsal yapısına dikkat etmeli ve referanslarını dikkatlice incelemelidir.

Schengen vize işlemleri başvuru aşamasında bir vize danışmanı ile çalışmadan önce aşağıdaki soruların cevaplarının aranması oldukça önemlidir.

" Şirket Ltd. ya da A.Ş gibi bir tüzel kişiliğe sahip midir?

" Tercih edilen danışmanlık şirketinin konsolosluklarla ve vize başvuru merkezleri ile akreditasyonu bulunuyor mu?

" Hizmet alınacak danışmanlık şirketi A grubu TÜRSAB belgesine sahip mi?

Yukarıda sıralanan tüm soruların evet olarak cevaplandığı resmi web sitelerine sahip olan firmalar güvenilir vize şirketleri kategorisinde değerlendirilmektedir.

Schengen Vize Danışmanlık Şirketleri Hangi Hizmetleri Verir?

Schengen vize hizmetleri kapsamında akredite danışmanlık şirketlerinin uzman ülke danışmanı tarafından tamamlanan işlemler aşağıda sıralanmıştır.

" Başvuru sahibinin Schengen vizesi almaya uygun olup olmadığının tespiti yapılmaktadır.

" Schengen vizesi için gerekli olan evrakların incelenmesi ve eksik evrakların tamamlanması sağlanmaktadır.

" Vize başvuru dilekçesi hazırlanmasına yardımcı olunmaktadır.

" Vize başvuru formu başvuru sahibinin seyahat planına uygun olarak doldurulmaktadır

" Yeminli tercüme ve noter onayı işlemleri yapılmaktadır.

" Ulaşım ve konaklama rezervasyonları gerçekleştirilmekte ve gerekli kontroller sağlanmaktadır.

" Seyahat sağlık sigortasının yaptırılması aşamasında ihtiyaç duyulan hizmetler verilmektedir.

" Vize başvuru formu doldurma işlemi gerçekleştirilmektedir.

" Yetkili kurumlardan randevu alma işlemi yapılmaktadır.

" Online belge yükleme işlemlerinde yardımcı hizmet sunulmaktadır.

" Vize takip ve sorgulama işlemleri aşamasında destek olunmaktadır.

" SMS bilgilendirme servisinin kullanımı konusunda gerekli bilgiler verilmektedir.

" Pasaport teslimi işlemleri hususunda hizmet verilmektedir.

Yukarıda listelenen maddeler standart bir Schengen vize danışmanlık paketini yansıtmamakta, ilgili kuruluşun akreditasyonu ve kurumsal altyapısına bağlı olarak verilen hizmetlerde değişiklik olabilmektedir.

Schengen Vizesi Danışmanlık Firmaları Hangi İllerde Bulunur?

Türkiye'deki Schengen vize danışmanlık firmaları yoğunluklu olarak yabancı ülke dış temsilciliklerinin ve aracı kurum başvuru merkezlerinin de bulunduğu Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Antalya gibi büyük şehirlerde bulunmaktadır.

En İyi Schengen Vize Danışmanlık Şirketi Hangisidir?

Türkiye'den yapılan Schengen vize başvurularında 2017-2022 yılları arasında elde ettiği %98,4 vize onay oranıyla en yüksek acente skoruna sahip akredite en iyi vize danışmanlık şirketi Vizem.net olmuştur.

Schengen vizesi başvurularında 26 Schengen ülkesi için evrak kontrolünden pasaport teslimine dek tüm vize işlemleri için güncel uzman desteği sunan Vizem.net, 81 ilde ikamet eden başvuru sahipleri için hizmet sunmaktadır.

Vizem.net Üzerinden Schengen Vizesi Nasıl Alınır?

Vize uygunluk değerlendirmesinden sonra uygun bulunan başvuru sahipleri için Vizem.net aracılığıyla yürütülen Schengen vizesi başvuru süreci aşağıdaki gibi ilerlemektedir.

" Schengen vize başvurusu için gerekli evraklar kargo veya pdf formatına dönüştürülerek mail yoluyla İstanbul merkez ofisine iletilmelidir.

" Teslim edilen evraklar, başvuru yapılan ülke danışmanı tarafından kontrol edildikten sonra eksikler tamamlanmakta ve başvuru dosyası oluşturulmaktadır.

" Vize merkezinin İstanbul ofisinde başvuru sahibi adına Schengen vize başvuru formu doldurulmakta ve vize talep dilekçesi hazırlanmaktadır.

" Schengen vize başvurusu yapan kişinin ofise gelmesi gerekiyor ise randevu tarihinde biyometri işlemleri için Ankara veya İstanbul'daki vize merkezine çağrılmaktadır.

" Vizem saha ekibinden bir kişi vize merkezindeki işlemler için başvuru sahibine refakat etmektedir.

" Başvuru işlemi tamamlanıp vize onaylandıktan sonra pasaport tekrar danışmanlar tarafından alınıp başvuru sahibine ulaştırılmaktadır.

Schengen Vizesi Almanın Kolay Yolları Nelerdir?

Schengen vizesi almayı kolaylaştıran başlıca önlemler arasında eksiksiz bir başvuru dosyası hazırlanması, vize talebi gerekçelerinin güvenilirliğinin kanıtlanması, menşe ülkeye dönüş niyetinin inandırıcılığı ve yeterli finansal kaynağa sahip olunduğunun belgelenmesi yer almaktadır.

Vize başvuru süreci için en önemli kolaylık, geçmişte Schengen vizesi almış kişiler için sağlanmaktadır. Schengen Vize Bilgi Sistemi (VIS) Schengen devletleri arasındaki vize verisi alışverişi için oldukça faydalı bir sistemdir. VIS, merkezi bir bilişim sistemi ve bu merkezi sistemi ulusal sistemlere bağlayan bir iletişim altyapısından oluşmaktadır.
VIS, AB üyesi olmayan ülkelerdeki konsoloslukları ve Schengen devletlerinin tüm dış sınır geçiş noktalarını birbirine bağlamaktadır. Schengen Bölgesi'ni ziyaret etmek veya Schengen Bölgesi'nden geçiş yapmak için kısa süreli vize başvurularıyla ilgili verileri ve kararları işleyen VIS kaydı sayesinde tanımlama ve doğrulama amacıyla parmak izlerinden biyometrik eşleştirme yapılabilmektedir.

Schengen vize başvurusu için gerekli olan biyometri işlemleri, son 59 ay içinde VIS sisteminde kaydı bulunan kişiler için zorunlu tutulmamaktadır.


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