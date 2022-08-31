Hastane önünde darbedilmiş bulunan genç hayatını kaybetti
Ankara'da dün sabaha karşı bir hastanenin acil servisi önüne darbedilmiş bulunan kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ağustos 2022 16:26
Hüseyin Çevik (24), önceki gün akşam saatlerinde yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından evinden ayrıldı.
Kendisinden bir süre haber alınamayan Çevik, dün sabaha karşı darbedilmiş halde Sincan Devlet Hastanesi önünde bulundu.
Ağır yaralı Çevik, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bir zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.
Hüseyin Çevik'in cenazesinin Beypazarı ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!