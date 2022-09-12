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İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, lisans öğrenimini tamamlamayanların aldıkları ön lisans diplomasında alan adı yazılmamasının hukuka uygun olduğuna karar vererek bu konudaki Daire kararını onadı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 12 Eylül 2022 00:33
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İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

Davacı: KPSS'de alan tercihi hakkım elimden alındı

Davacı tarafından, 2014 yılında yaptığı KPSS'ye ilişkin başvuruda, ÖSYM aday bilgileri eğitim bölümünde, okul olarak diğer meslek yüksekokulları ve 1235 kodlu maliye ibareleri yer alırken 2016 yılında bu bilgilerin, lisans programından ayrılıp ön lisans diploması alanlar ve alansız ön lisans diploması şeklinde değiştirildiği, diplomasında "Alan belirlememekle sadece ön lisans derecesi vermektedir." ibaresi yer almasına rağmen 2016 yılına kadar dava konusu YÖK kararı uygulanmadan önce herhangi bir sorun yaşamadığı, statüsünün, diğer yüksekokul mezunlarının statüleri ile aynı olacağı düşüncesiyle ön lisans diploması aldığı, 2016 yılına kadar ÖSYM sisteminde alan adının 1235 kodlu maliye olarak gözüktüğü, tercihlerini bu kayda güvenerek yaptığı ve KPSS'ye de bu duruma güvenerek çalıştığı, lisans öğrenimini tamamlamayanların aldıkları ön lisans diplomasında alan adı yazılmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddialarıyla kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

Danıştay 8. Daire: Eşitlik ilkesine aykırılık yok

Davacının, lisans programının ilk iki yılını tamamlayarak anılan Yönetmelik uyarınca ön lisans diploması aldığı ve aldığı diplomanın, belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren meslek yüksekokullarından alınan diplomalardan farklı olduğu ve farklı hukuki durumda olanların farklı kurallara tabi tutulacağı dikkate alındığında, anılan Yönetmelik uyarınca alınan diplomalarda alan ve meslek tanımı yapılmamasının eşitlik ilkesine aykırı yoktur.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2021/2960

Karar No: 2022/313

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

VEKİLİ: Av.

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Başkanlığı

VEKİLİ: Av.

İSTEMİN KONUSU:

KAPAT [X]

Danıştay Sekizinci Dairesinin 30/03/2021 tarih ve E:2016/10764, K:2021/1875 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31/03/2010 tarih ve 1711 sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 30/03/2021 tarih ve E:2016/10764, K:2021/1875 kararıyla;

Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmelerine ilişkin esasların 2547 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik ile düzenlendiği,

Anılan Yönetmelik uyarınca bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara verilen ön lisans diplomalarında alan tanımı yerine başka bir ifadenin kullanılıp kullanılmayacağı konusunda uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan Mevzuat Komisyonu tarafından hazırlanan komisyon raporunda, bu kapsamda alınan ön lisans diplomalarının meslek tanımı yapan ön lisans diploması niteliği taşımadığından, bu durumda olan öğrencilere verilecek diplomalarda alan ve meslek tanımı yapılmaması, sadece ilgilinin iki yıl yükseköğrenim gördüğüne ilişkin ibarenin yer almasının uygun olduğu yönünde görüş bildirildiği, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun da yaptığı değerlendirmeler sonucunda 23/03/2010 tarih ve 1685/9 sayılı kararıyla anılan Yönetmeliğin 3, 4 ve 5. maddeleri kapsamında bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara verilen ön lisans diplomalarının meslek tanımı yapan ön lisans diploması niteliği taşımadığından, bu durumda olan öğrencilere verilecek diplomalarda alan ve meslek tanımı yapılmaması, sadece ilgilinin iki yıl yükseköğrenim gördüğüne ilişkin ibarenin yer almasının uygun olduğuna karar verildiği,

Buna göre, belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren meslek yüksekokullarından alınan diplomalardan farklı olarak, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik uyarınca alınan diplomaların, ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretim olan lisans öğretiminin en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olunması durumunda verilmesi nedeniyle meslek tanımı yapan ön lisans diploması niteliği taşımadığının anlaşıldığı,

Öte yandan; Anayasa Mahkemesi kararlarında; Anayasa'da kurala bağlanan eşitlik ilkesinin eylemli eşitlik değil, hukuksal eşitlik olduğu, aynı hukuki durumda olanların aynı, farklı hukuki durumda olanların farklı kurallara bağlı tutulmasının eşitlik ilkesini ihlal etmeyeceğinin ifade edildiği,

Diğer bir anlatımla, Anayasal eşitlik ilkesinin, farklı durumda ve statüde bulunanlar arasında benzeşim kurulması suretiyle iki ayrı halin eşit hukuki muameleye tabi kılınmasını ve aynı haklardan yararlanmasını sağlamaya yönelik bir ilke olmadığının kabul edilmesi gerektiği,

Davacının, lisans programının ilk iki yılını tamamlayarak anılan Yönetmelik uyarınca ön lisans diploması aldığı ve aldığı diplomanın, belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren meslek yüksekokullarından alınan diplomalardan farklı olduğu ve farklı hukuki durumda olanların farklı kurallara tabi tutulacağı dikkate alındığında, anılan Yönetmelik uyarınca alınan diplomalarda alan ve meslek tanımı yapılmamasının eşitlik ilkesine aykırı olmadığının anlaşıldığı,

Bu bağlamda; Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenen ön lisans diplomalarının, meslek tanımı yapan ön lisans diploması niteliği taşımadığı anlaşıldığından, 2547 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde üst hukuk normlarına, eşitlik ilkesine ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, 2014 yılında yaptığı KPSS'ye ilişkin başvuruda, ÖSYM aday bilgileri eğitim bölümünde, okul olarak diğer meslek yüksekokulları ve 1235 kodlu maliye ibareleri yer alırken 2016 yılında bu bilgilerin, lisans programından ayrılıp ön lisans diploması alanlar ve alansız ön lisans diploması şeklinde değiştirildiği, diplomasında "Alan belirlememekle sadece ön lisans derecesi vermektedir." ibaresi yer almasına rağmen 2016 yılına kadar dava konusu YÖK kararı uygulanmadan önce herhangi bir sorun yaşamadığı, statüsünün, diğer yüksekokul mezunlarının statüleri ile aynı olacağı düşüncesiyle ön lisans diploması aldığı, ilgili Yönetmelik'te, davalı idareye lisans öğrenimlerini tamamlayan veya tamamlayamayanların ön lisans diplomasında, alan ve meslek tanımı yapılmayacağına karar verme yetkisi verilmediğinden kararın yetki unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu, 2016 yılına kadar ÖSYM sisteminde alan adının 1235 kodlu maliye olarak gözüktüğü, tercihlerini bu kayda güvenerek yaptığı ve KPSS'ye de bu duruma güvenerek çalıştığı, YÖK kararı ile kazanılmış hakkının ihlal edildiği, aldığı ön lisans eğitimi ile meslek yüksekokullarından mezun olan kişilerin eğitiminin aynı olması nedeniyle meslek yüksekokullarından mezun olanların diplomalarında alan adı yazılırken lisans öğrenimini tamamlamayanların aldıkları ön lisans diplomasında alan adı yazılmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddialarıyla kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmeliğin 3 ve 4. maddeleri uyarınca, lisans programının en az ilk dört yarı yılını başarıyla bitirenlere ön lisans diploması verileceği, bu şekilde ön lisans diploması alanların yüksekokulların benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebileceğinin hükme bağlandığı, davacının da, meslek tanımı yapan bir okul mezuniyetinin olmadığı, lisans programının ilk dört yarı yılını başarıyla bitirmesi üzerine tarafına ön lisans diploması verildiği, aynı durumda olan herkese eşit uygulama yapıldığı ve eşitlik ilkesine aykırılığın olmadığı, öte yandan Anadolu Üniversitesi Maliye bölümünün lisans eğitimi verdiği, 2 yıllık programının olmadığı, bu kapsamda davacıya maliye bölümüne ilişkin ön lisans diploması verilemeyeceği belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Sekizinci Dairesinin 30/03/2021 tarih ve E:2016/10764, K:2021/1875 kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 03/02/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

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