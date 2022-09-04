Neden İngilizce Öğrenemiyoruz?

Bir dilde amaç cümle kurmaktır.

Cümle kurmayı bilen konuşur,okur,anlar ve yazar.

Boşluk doldurarak, şık işaretleyerek, taktikle, teknikle dil öğrenilmez.

Kendi dilini bilmeyen başka bir dil öğrenemez.

İngilizce konuşmak için cümle kurmayı bilmek de yetmez.

Türkçede söylediğimiz herhangi bir ifadenin İngilizcedeki karşılığını da bilmek gerekir.

"İngilizce düşün, İngiliz gibi düşün" diye söyledikleri şey aslında "bu adamlar bunu nasıl ifade ediyor? anlamına geliyor.

"Kapıdan çıkmak"

"Odayı terketmek" gibi.

Bu anlam karşılıklarını vahiy yoluyla mı edineceksiniz?

Dili her unsuru ile öğrenip okumadan, dinlemeden, araştırmadan bunları öğrenemezsiniz.

MEB bir çocuğa lise sona kadar 1300 saat İngilizce eğitimi veriyor. Bırakın İngilizce öğrenmeyi 130 (yüz otuz) kelime bilen var mı?

Dershanelerde 1 kur 120-150 saat arasında bazılarında 8 bazılarında 6 kur var. En az 700 saat de oradan ekleyin.

İngilizce öğretmenleri suçu çocuklara atıyor.

Hepsi mi sorunlu çocukların?

Öğretmen yardımcı kitabı olmasa çoğu ders anlatamayacak.

Kafasını kitaptan kaldırmayan ATM öğretmenleriyle kitap dışına çıkıp yeni yollar deneyen öğretmenleri ayırıyoruz tabi.

Şu an İngilizce bilen ya da İngilizceden soğumamış olan kişiler onların eseri.

Yıllardır aynı kitaplarla eğitim veriliyor.

Sonuç mu var da hala aynı sistem devam ediyor?

"Burada suçlu hükümet" der şimdi bazı arkadaşlar.

20 yıl önce ya da 30 yıl önce çok mu iyi öğretiliyordu?

"Öğretmemek üzerine kurulmuş" bir sistem var.

Biri çıkıyor "gramersiz" olacak diyor.

Biri çıkıyor "hipnozla" diyor.

Biri çıkıyor "taktikle" diyor.

Biri çıkıyor "konuşarak" diyor.

Biri çıkıyor " sınava yönelik" diyor.

Biri çıkıyor "matematikle" diyor.

Türkçede "gramersiz" 1 tek cümle kurabilir misin?

"Taktikle, teknikle" 1 tek Türkçe sorusu çözebilir misin?

Yıllardır sonuç alınamayan kuşe kağıda basılmış kitabı kim öğrencilere dayatıyorsa "vatan hainidir."

Olmuyor işte kardeşim niye hala aynı kitabı milletin önüne koyuyorsun?

Türkiye 1 yılda İngilizce eğitimine 5 milyar dolar harcıyor.

Çocuğu İngilizce öğrensin diye özel okula yılda en az 100.000 TL ödeyen insanlar var.

Niye bu kadar pahalı ücretiniz diye sorunca "İngilizce öğretiyoruz" diyorlar.

Kardeşim müfredatta İngilizce diye bir ders yok mu?

Varsa sen bunu öğretmek zorunda değil misin de bunu bir matahmış gibi millete söyleyip kazıklıyorsun?

Bir dilde amaç cümle kurmaktır. Cümle kurmayı biliyorsanız konuşur, okur, anlar ve yazarsınız.

Kafanızda oluşturduğunuz bir fikri konuşarak ya da yazarak karşıya aktarmak için önce hangi cümle yapısında olduğuna karar verirsin. Sonra kelime havuzundan kelimeleri çeker cümleyi kurup karşıya konuşarak ya da yazarak aktarırsın.

Bu işlemi ilk başta saniyeler içinde yapamazsın. Önce emeklersin sonra yürürsün en son koşarsın.

İngilizcede de Türkçede de sadece 3 cümle yapısı var. Kurduğunuz her cümle bu 3 cümle yapısının dışına çıkmıyor.

Dünya Ingilizce konuşuyor. Dünyanın bir ucundan bir ucuna insanlar İngilizce konuşarak rahatça seyahat edebiliyor.

İngilizce sadece Türklere mi zor?

İngilizceden önce kendi dilinizi öğrenin.

Dil yazarak öğrenilir, okuyarak geliştirilir.

İngilizce öğrenmek için;

Sistemli bir müfredat

10 tane kurşun kalem

500 tane a4

1 tane Türkçeden İngilizceye sözlük yeter.

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