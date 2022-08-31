Yargıtay: Müdüre fazla mesai ücreti ödenmez
Milyonlarca özel sektörde çalışanını ilgilendiren emsal bir karara imza atan Yargıtay, müdür ya da üst seviyede yönetici olan çalışanlara fazla mesai ücreti ödenmeyeceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme; en üst düzey yönetici sıfatıyla çalışan ve çalışma düzenini belirleyecek konumda olan yöneticinin fazla mesai ücretine hak kazanamayacağına dikkat çekti.
Özel bir bankada şube müdürü olarak çalışan yönetici, fazla mesai ücreti almadığını,
hak etmiş olduğu prim ödemelerinin yapılmadığını iddia ederek iş sözleşmesini
tek taraflı feshetti. Haklarının ve alacaklarının ödenmediğini öne süren banka
müdürü soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Davacı müdür, kıdem tazminatı, pirim alacağı
ve fazla mesai ücretinin tahsilini istedi.
Davalı banka avukatı, davacının satış baskısının, müşterilerden haksız kesinti
yapılmasının gibi nedenlerle İş Kanunun 24. maddesi uyarınca haklı fesih gerekçesi
teşkil etmeyeceğinden feshin istifa niteliği taşıdığını öne sürdü. Mahkeme,
davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı banka avukatı kararı istinafa götürdü.
Bölge Adliye Mahkemesi itirazları reddetti. Davalı banka kararı temyiz edince
devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.
"Müdüre fazla mesai ücreti verilmez"
Oy birliği ile alınan kararda; işyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan
işçinin; görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda,
ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağı vurgulandı. Üst düzey yönetici
konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya
da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin
belirlediğinden söz edilemeyeceği hatırlatıldı. Bu tür durumlarda yasal sınırlamaları
aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğacağı dile getirildi.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında şu ifadelere yer verildi: "O halde
üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi
tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin
de araştırılması gerekir. İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey
yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat
verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin
belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği
kabul edilmelidir. Somut olayda davacının davalı işyerinde son alarak Şube Müdürü
olarak çalıştığı anlaşılmakla; tanık beyanlarına istinaden, davacının aylık
7,5 saat fazla mesai yapmış olduğu kabul edilerek fazla mesai ücreti alacağı
hesap edilmiştir. Dosya içeriğine göre; davacının davalı bankada Şube Müdürü
olarak görev yapması sebebiyle bulunduğu yerde en üst düzey yönetici sıfatıyla
çalışmış olduğu, yetki alanı gereğince çalışma düzenini kendisinin belirleyebilecek
konumda olduğu anlaşılmakla, fazla mesai ücreti talebinin reddine karar verilmesi
gerekirken, aksi yönde verilen kabulüne dair karar hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir."