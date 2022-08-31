Kırtasiye ürünlerinde erken ergenlik ve kanser riski
Okulların açılmasına günler kala kırtasiye ürünlerinde denetimler arttı. Çocuklara sağlıklı ürünler ulaştırılmak için kırtasiyelerden alınan ürünler Ticaret Bakanlığı'nın laboratuvarlarında testlerden geçiriliyor. Testlerden geçemeyen ürünler toplatılıyor.
Kriterlere uygun olmayan kırtasiye ürünlerinde oluşabilecek tehlikelere dikkat
çeken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı
Doktor Zümrüt Kocabey Sütçü,"Özellikle renkli kokulu silgiler, kalemler
olsun çocukların elle teması, koklaması bile tehlikeli. Alerji ve hormonal bozukluklar
da yapabiliyor. Bunlar endokrin bozucu olarak bildiğimiz kanıtlanmış yapılan
çok sayıda çalışmayla hem kanserojen olduğu hem endokrin bozucular olarak bizim
çok iyi bildiğimiz ürünler" dedi.
Okulların açılmasına sayılı günler kala aileler, sırt çantası, silgi, kalem,
kalem kutusu, beslenme çantası ve defter gibi kırtasiye ürünleri alışverişine
hız verdi. Kriterlere uymayan ürünlerin denetimi de arttı.
Ticaret Bakanlığı çocukların sağlığını tehdit eden ürünlerin satışının önüne
geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kırtasiyelerden alınan örnek ürünler
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) kuruluşu Ekoteks
Laboratuvarı'nda testlerden geçiriliyor.
Ürünlerin kanserojen madde içerip içermediği ve dayanıklılığı kontrol ediliyor.
Testlerden geçemeyen kırtasiye ve okul malzemeleri rapor doğrultusunda toplandıktan
sonra imha ediliyor. Uzmanlar standartlara uyulmadan üretilen "merdiven
altı" tabir edilen kırtasiye ürünlerinin, kanser dahil birçok ciddi sağlık
sorununa neden olabileceğini belirterek, ailelerin bu ürünleri seçerken dikkatli
olması gerektiği uyarısını yaptı.
"PİYASADAN TOPLUYORUZ, İDARİ PARA CEZASI UYGULUYORUZ"
Ticaret Bakanlığı, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz
Üstüner, "Yapılan denetimlerde güvensiz ürünlere sıfır tolerans prensibi
ile hareket ediyoruz. Hassas tüketici grubu olarak gördüğümüz çocuklarımızın
sağlıklarını riske atmamak için riskli ürünler tespit edilmektedir. Denetimlerimiz
hala devam etmektedir, dolayısıyla rakamlar belli değil. Kırtasiye, okul formaları,
okul önlükleri, çocuk ayakkabıları gibi ürünlerin yoğun olarak imal ve ithal
edildiği illerde yoğun denetimler yapmaktayız.
Ayrıca bu ürünlerin satışlarının yapıldığı yerlerde ürün güvenliği ile ilgili
bilgilendirilmeler yapılmaktadır. Denetimlerde riskli görülen ürünlerden numune
alınıyor. Kimyasal ve fiziksel testler uygulanıyor. Fitalat, kurşun gibi kullanımı
kısıtlanmış kimyasalların bulunup bulunmadığını denetliyoruz. Fiziksel olarak
ise 3 yaş altı çocuklarımızda küçük parçaların bulunup bulunmadığı tekstil ürünlerinde
kordon ve bağcıkların ilgili standartlara uygun olup olmadığını denetliyoruz.
Ayrıca etiketlerine bakıyoruz. Bu ürünlerin ambalajlarında uyarı ve işaretlerin
bulunup bulunmadığına dikkat ediyoruz. Bu ürünlerin uygunsuz çıkması durumunda
piyasadan toplatıyoruz, idari para cezası uyguluyoruz" diye konuştu.
"ÜRÜN AMBALAJLARI ÇOK DİKKATLİ İNCELENMELİ"
Üstüner, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden vatandaşlarımız buradan ürünlerin
güvenli olup olmadığını kontrol edebilirler. Okul açılıncaya kadar test sonuçlarımız
gelecek, daha sonra idari yaptırım kararı daha sonra toplatılan ürünlere bakacağız.
Vatandaşlar ürün ambalajlarını çok dikkatli incelemelidir. Bu ürün ambalajlarında
kullanım talimatlarını ve ambalaj üzerindeki bilgileri iyi okumalılar.
Kırtasiyelerde ürün ambalajlarında imalatçının adı ve soyadı bulunmuyorsa alınmamalı.
Ayrıca markasında Türkçe uyarı işareti yoksa kaçınmalıdırlar. Oyuncak görünümlü
kalem ve silgilerde mutlaka yaş uyarı işaretlerine özellikle dikkat etmeleri
gerekir. Ürünlerde mutlaka 'CE' işaretinin olup olmadığı kontrol edilmeli. Tekstil
ve ayakkabı ürünlerinde etiketler Türkçe ve kolay okunabilir olmalı. Ürünler,
güvensiz görüyorlarsa 'Alo Tüketici Hattı 175'ten şikayette bulunabilirler"
dedi.
"ERKEN KILLANMA, ERKEN MEME GELİŞİMİ OLUYOR"
Standartlara uyulmadan üretilen "merdiven altı" tabir edilen kırtasiye
ürünlerinin, kanser dahil birçok ciddi sağlık sorununa neden olabileceğini belirten
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doktor
Zümrüt Kocabey Sütçü ise, "Kırtasiye ürünlerinin içerisinde bulunan fitalatlar
kanserojen diye geçiyor.
Bunlar uzun vadede belki bir miktar genetik yatkınlık, belki biraz çevresel
faktörler, biraz da bunları tüketmiş olması etkiliyor. Kanser dediğimiz şeyi
basamak basamak ilerliyor. Biri diğerini tetikliyor. Biz çok sık hormonal bozukluklar
ile karşılaşıyoruz. Özellikle erken ergenlik. Çok küçük yaşlarda erken kıllanma,
erken meme gelişimi oluyor. İnsülin direnci, diyabet riski, bunlar her sağlıklı
çocukta risk faktörü oluşturuyor. Herhangi altta yatan zeminde sorun olmasa
bile bunlara uzun süre maruz kalan çocuklara poliklinikte çok sık karşılaşmaktayız"
dedi.
"KATKI MADDESİNDE KANSEROJEN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Plastiğin esnekliğini arttırmak için kullanılan fitalatların kanserojen özelliğe
sahip kimyasallar olduğuna işaret eden Sütçü, "Özellikle zaten renkli şeyler
konusunda aileleri uyarıyoruz. Özellikle renkli kokulu silgiler, kalemler olsun
çocukların elle teması, koklaması bile tehlikeli.
Alerji ve hormonal bozukluklar da yapabiliyor. Katkı maddesi olan ürünlere
karşı aileleri uyarıyoruz, bunlar endokrin bozucu olarak bildiğimiz kanıtlanmış
yapılan çok sayıda çalışmayla hem kanserojen olduğu hem endokrin bozucular olarak
bizim çok iyi bildiğimiz ürünler. Bu nedenle aileleri uyarıyoruz çünkü bunlar
içeriyor. Uzunca gidelim derken sağlık tehdit edici olduğu için dikkat etmeliyiz"
diye konuştu.