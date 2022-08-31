Bakan Özer'den öğretmenlere polis müdahalesi açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Ders Aletleri
Yapım Merkezi'nde katıldığı EVKİT (Evde Eğitim Gören Çocukların Eğitimlerinde
Kullanılacak Eğitim Materyali) Dağıtım Töreni sonrası basın mensuplarının sorularını
yanıtladı.
Dün Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen ve Milli Eğitim Bakanlığı
önünde basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenleri ile polisler
arasında yaşanan olaylar hakkında sorulan soruya Bakan Özer şu cevabı verdi:
"Bakanlık olarak devletteki öğretmenlerimizle özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerimizi ayırt etmiyoruz. Her birinin çalışma koşullarını çok daha iyi bir noktaya getirmek için, çok daha iyi ortamlarda eğitim vermelerini sağlamaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız."100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!