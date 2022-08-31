Erdoğan 'Vira Bismillah' deyip yeni av sezonunu başlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'ne telefonla bağlanarak, "Vira Bismillah' deyip inşallah yeni sezonu başlatalım" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 31 Ağustos 2022 23:54
2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni Sarıyer-Kireçburnu'nda Tarım
ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Tarım
ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün
kardeşlerimizin hepsine en kalbi duygularla selam gönderiyorum. Bütün balıkçılık
faaliyeti sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum ve 'Vira Bismillah' deyip
inşallah yeni sezonu başlatalım" dedi.
Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kirişci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, balıkçı kardeşlerimize bereketli bir av sezonu diledi. Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!