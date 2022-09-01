Doğal gaz fiyatlarına zam: Konutta yüzde 20, sanayide yüzde 50
Doğalgaz fiyatlarına 1 Eylül 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 20,4 sanayide kullanılan doğalgazda yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 49,5 oranında artışa gidildi.
Kaynak : NTV
Eklenme : 01 Eylül 2022 00:00
Doğalgaz fiyatlarına 1 Eylül 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 20,4 sanayide kullanılan doğalgazda yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 49,5 oranında artışa gidildi.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!