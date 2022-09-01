1 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Yeni adli yıl başlıyor

- Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni Yargıtay'da yapılacak. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

(Ankara/10.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Revag Palace Otel'de iş dünyası ile toplantı yapacak; MÜSİAD, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Derneği, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ile Organize Sanayide fabrikalara, Atatürk ve Hikmet Işık Caddelerinde esnafa ziyarette bulunacak.

(Sivas/10.30-16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kalyon Gaziray şantiyesinde incelemenin ardından Gaziray test sürüşünü gerçekleştirecek, Gaziantep Garı'nda basın açıklaması yapacak, İl İstişare Toplantısı ile Nurdağı - Gaziantep Yolu Temel Atma Töreni'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Gaziantep/11.00-15.45)

SPOR

1- 2022 FIBA Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başlayacak. Türkiye, Gürcistan'da A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

(Tiflis/17.15)

2- Hentbol Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde 2 Eylül Cuma günü karşı karşıya gelecek Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor'un başantrenörleri ve birer oyuncusu, düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Ankara/15.00)

3- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.

(New York)