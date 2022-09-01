Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2020 liradan, avro 18,2340 liradan güne başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Eylül 2022 09:09
Serbest piyasada 18,2000 liradan alınan dolar 18,2020 liradan satılıyor. 18,2320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2340 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,2050 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3030 lira olmuştu.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!