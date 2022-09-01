Yargıtay üyeleri, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Yargıtay üyeleri ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Başkan Akarca'nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Akarca, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Mehmet Akarca, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk,

Bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin temel sütunlardan biri olan Yargıtayın mensupları olarak, 2022-2023 adli yılının açılışı vesilesiyle manevi huzurundayız.

Milletimizi bir arada tutan ve devletin temelini oluşturan adaleti, hiçbir ayrımcılık yapmaksızın ülkemizin tamamında hakim kılmak amacıyla büyük bir özveri ve adanmışlık duygusu içinde çalışmanın heyecanını duyuyoruz.

Türk yargısı, hangi kişiden veya hangi nedenle gelirse gelsin, doğrudan veya dolaylı her türlü baskıya ve dış etkiye karşı dirençli olup, hukuktan asla sapmadan, görevini tam bir bağımsızlıkla yerine getirmenin devlet ve toplum bakımından yaşamsal öneminin bilincindedir.

İnkılaplarınızdan aldığımız ilhamla gösterdiğiniz yolda ilerlerken, ufkun ötesini görerek yaptığımız reformlar, fikirlerinize ve ilkelerinize bağlılığımızın somut göstergesidir.

Hiç durmadan modern çağın gereği olan yeni çalışma yöntemlerini geliştirerek ve uygulayarak yüce Türk milletine hizmet etmenin ve kurduğunuz Cumhuriyetin güçlenmesine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."