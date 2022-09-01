2 Bakan , sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidiyor

Bakanlar, Süleyman Soylu ve Murat Kurum sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gidecek heyette Bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alacak.

Heyet, muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.

Son bilgilere göre; rekor düzeydeki yağışlar nedeniyle Pakistan'da bin 162 kişi hayatını kaybederken 3 bin 554 kişi de yaralandı.

Sel felaketinin boyutu, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) MODIS uydusu tarafından da görüntülenmişti.

Sindh eyaletinde oluşan 100 kilometre genişliğindeki göl uyduya yansımıştı.