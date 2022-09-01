Konya'daki trafik kazasında uzman çavuş yaralandı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Eylül 2022 12:33
C. Başal idaresindeki otomobil, Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 20'inci kilometresinde Mehmet Yiğit yönetimindeki tırla çarpıştı.
Kazada, uzman çavuş olduğu öğrenilen Başal, yaralandı.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen Başal, ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!