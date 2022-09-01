Manisa'da orman yangını
Manisa'nın kula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Eylül 2022 14:55
Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 2 dozer, 4 su tankeri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!