Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 21 şüpheliye iddianame

Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu 21 şüpheli hakkında, rüşvet karşılığı 21 farklı usulsüz işlem nedeniyle 4 yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası istendi. Yasadışı eylemlerden iddianamede 'örgüt lideri' olarak belirtilen Belediye Başkan Yardımcısı Haydar B.'nin bilgisi olduğu, şüpheliler Melih M., Seval K. ve Ferhat I.'nın ise örgüt yöneticisi olduğu bildirildi. İddianamede 7 şüpheli 'örgüt üyesi', 2 şüpheli ise 'yardım eden' suçlamasıyla yer aldı. Şüphelilerin illegal yöntemlerle elde ettikleri paraların kendi aralarında paylaştırdıkları anlatılan iddianamede, suça konu telefon konuşmalarının kayıtlarına da yer verildi.

YARDIM ADI ALTINDA 20 BİN LİRA ALMIŞ

Şüphelilerden Tuncel Ö.'nün banka hesabına 'Maltepe Belediyesi' açıklamasıyla 20 bin lira havale edildiği belirtilen iddianamede, parayı gönderen kişinin, iş yerinin önündeki otoparkı belediyeden kiraladıktan bir süre sonra görüşmeye çağırıldığı anlatıldı. Bilgisine başvurulan iş yeri sahibi M.N.H.'nin aşevi için bağış toplandığı söylenerek, kendisinden ısrarla 20 bin lira istendiğini anlattı. Bazı şüphelilerin, belediyedeki işlemler için başvuran kişilere, 'kolaylık sağlamak' vaadiyle para istediğine de yer verilen iddianamede, tapu devirlerinin harç ödemesi alınmadan, para karşılığı yapıldığı da belirtildi.

ŞÜPHELİLER İÇİN 25'ER YILA KADAR DEĞİŞİK ORANLARDA HAPİS İSTEMİ

İddianamede, şüpheliler Ferhat İ., Seval K. ve Tuncel Ö., hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet' ve 'İrtikap' suçlarından 11'er yıldan 25'er yıla kadar, Haydar B.'nin ise 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Rüşvet' suçlardan 8 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheliler Ahmet Ö., Ahmet Z. İ., Haki D., Melih M., Muharrem D., Muzaffer A. ve Ufuk Y., hakkında 'Rüşvet' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüpheliler Bahattin T., Deniz E., Hasan Ş., Murat Ö., Kamber H., Ulaş G., Mehmet H. ve Nihat B.'nin de 'Rüşvet' suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler Ömer E. ve Yılmaz C.'nin 'Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme' ve 'Rüşvet' suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.