17 kişi hakkındaki 'Demir Yumruk' iddianamesi tamamlandı

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" soruşturması kapsamında tutuklanan aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 17 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, Tolga Demirel, Sadun Budinli, Sadık Fırat Ekşioğulları, İsmet Höke, Özdemir Öntürk, Alparslan Gazi Ağca, Fettah Erdem, Ayten Evcil, Berat Nuri Şengül, Mirza Ardahan Ardıç, Remziye Evcil Şengül, Salih Evcil, Gülderen Evcil Ardıç ve Alperen Şengül şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, şüpheliler Eşrefoğlu, Kabuklu, Ardıç ve Demirel, "suç işlemek amacıyla kurulan örgütün yöneticisi olmak", "kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak"la suçlandı.

Şüpheli Erol Eşrefoğlu'nun, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren ve ekonomik dar boğaza düşen fabrikaları, yeniden işler hale getirileceği vaadiyle sahiplerinden kiraladığı, şirket yönetimlerini de akrabaları üzerinden devraldığı belirtilen iddianamede, Evcil ve beraberindekilerin bu şekilde 9 şirketi ele geçirdiği, bu iş yerlerini paravan yönetimler aracılığıyla idare ettikleri aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin piyasadan kütük demir alıp bu fabrikalar aracılığıyla piyasaya sürdükleri, bu süreçte tahakkuk eden Katma Değer Vergisi, Stopaj Vergisi ve SGK primlerini ödemeyerek devleti zarara uğrattıkları tespitleri yer aldı.

Şüphelilerin ayrıca, bu fabrikalardaki üretim karşılığı alınan paraları, haczedilmesine karşı, ERE Demir Çelik Limited Şirketi ve Eşrefoğlu Demir Çelik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmalarının banka hesaplarına aktardıkları belirtildi.

- Kamu zararı bilirkişi raporunda

İddianamede Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verildi.

Erol Evcil'in icra ettiği bu faaliyetlerle kamuyu zarara uğrattığı belirtilen raporda, "Evcil, tahakkuk eden vergileri kendi bünyesinde bırakarak piyasada haksız rekabet etmekte aynı zamanda kendisine sıfır maliyetli bir finans kaynağı oluşturarak, piyasada daha güçlü hale gelmektedir. Organizasyon kapsamında yürütülen faaliyetler neticesinde 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 liralık kamu zararının oluşmasına sebebiyet verildiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak dolandırıcılık suçunun işlenmesinde kullanılan dolandırıcılık suçuna konu üç şirket olan Sidemir Sivas Demir Çelik İşletmeleri Anonim Şirketi, Aba Çelik Demir Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ede Demir Çelik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin fiilen örgüt kurucusu ve yöneticisi Erol Eşrefoğlu tarafından yönetildiği aktarıldı.

Evcil'in, bu şirketlerin yönetiminde, diğer suç örgütü yöneticileri şüpheli Hasan Kabuklu, Tolga Demirel ve Fırat Ardıç'ı kullandığı, bu kişilerin, dolandırıcılık suçlarının işlenmesine bizzat fail olarak katıldıkları belirtildi.

- Örgüt yöneticilerine 30 yıl 9 aya kadar hapis talebi

Bu kapsamda şüpheliler Erol Eşrefoğlu, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demirel'in, "suç örgütü kurmak"tan 4 yıldan 8 yıla, "zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 5 yıldan 17 yıl 6 aya ve "zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak" suçundan ise 8 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Toplam 9 yıl 8 aydan 30 yıl 9'ar aya kadar hapsi istenen bu şüphelilerin ayrıca suçtan elde edilen gelirin iki katı kadar adli para cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Şüpheliler Alpaslan Gazi Ağca ve Sadun Budinli'nin "suç örgütüne üye olmak", "kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak suçlarında" 7 yıl 8 aydan 26 yıl 9'ar aya, şüpheliler Fettah Erdem, İsmet Höke, Özdemir Öntürk ve Sadık Fırat Ekşioğulları'nın da "suç örgütüne üye olmak"tan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapsi istendi.

"Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan şüpheliler Alperen Şengül, Ayten Evcil, Berat Nuri Şengül, Gülderen Evcil Ardıç, Mirza Ardahan Ardıç, Remziye Evcil Şengül ve Salih Evcil'in de 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.