1'i turuncu kategoride aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka 35 Operasyonu kapsamında Van'ın Hanyaylası kırsalında 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Eylül 2022 18:08
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında, 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği aktarıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!