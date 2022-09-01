TFF binasına silahla ateş açılmasına soruşturma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, binaya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışarıdan silahla birkaç el ateş edildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF binasına saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

- Vali Yerlikaya'nın paylaşımı

Bu arada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.