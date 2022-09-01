Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara ilişkin sözlerine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara ilişkin sözleri) Terör örgütüne umut anlamına gelebilecek cümle kurmaktan kaçınan bir yaklaşım ortaya koymak gerekir"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Eylül 2022 19:30
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara ilişkin sözleri) Terör örgütüne umut anlamına gelebilecek cümle kurmaktan kaçınan bir yaklaşım ortaya koymak gerekir"PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!