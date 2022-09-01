Bakan Koca: Yeniden atama kurasına 5 binin üzerinde başvuru var
Sağlık Bakanı Koca; "Sağlıkta Beyaz Reform'un uygulamaya konması ve çalışma şartlarında fark oluşturacak düzenleme ve değişimin belli olması, doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı. Yılın 3. dönemi yeniden atama kurası için 5 binin üzerinde başvuru var. Yakında tekrar birlikteyiz." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Eylül 2022 23:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Beyaz Reform'un doktorların devlet kurumlarına geçme talebini artırdığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkta Beyaz Reform'un uygulamaya konması ve çalışma şartlarında fark oluşturacak düzenleme ve değişimin belli olması, doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı. Yılın 3. dönemi yeniden atama kurası için 5 binin üzerinde başvuru var. Yakında tekrar birlikteyiz." ifadelerine yer verdi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!