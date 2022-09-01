TBB Başkanı: 'Diploma makinesi' hukuk fakültesi sorunu var

Bakan Koca: Yeniden atama kurasına 5 binin üzerinde başvuru var
Bakan Koca: Yeniden atama kurasına 5 binin üzerinde başvuru var
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Bakan Soylu: TFF binasına saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltında
Bakan Soylu: TFF binasına saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltında
İTO açıkladı: İstanbul'un enflasyonu yüzde 99.9
İTO açıkladı: İstanbul'un enflasyonu yüzde 99.9
Bakan Özer: Bütçe göndermediğimiz hiç okulumuz kalmadı
Bakan Özer: Bütçe göndermediğimiz hiç okulumuz kalmadı
Sağlık Bakanlığı: 13 bin 163 hekimin DHY tercih süreci başladı
Sağlık Bakanlığı: 13 bin 163 hekimin DHY tercih süreci başladı
3 sunucuya Gülşen hakkında 1 ay konuşma yasağı
3 sunucuya Gülşen hakkında 1 ay konuşma yasağı
Yargıtay Başkanı: FETÖ yargılamaları nedeniyle Türk yargısı karalanıyor
Yargıtay Başkanı: FETÖ yargılamaları nedeniyle Türk yargısı karalanıyor
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 21 şüpheliye iddianame
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 21 şüpheliye iddianame
AÖF'nin sınavsız 'İkinci Üniversite' kayıtları devam ediyor
AÖF'nin sınavsız 'İkinci Üniversite' kayıtları devam ediyor
'Mesleki eğitim seminerlerinden özel okul öğretmenleri de faydalanacak'
'Mesleki eğitim seminerlerinden özel okul öğretmenleri de faydalanacak'
Erdoğan: AİHM, kararlarında adil değildir, siyasidir
Erdoğan: AİHM, kararlarında adil değildir, siyasidir
Yeşil pasaportların geçerlilik süresinin uzatılmasına başlandı
Yeşil pasaportların geçerlilik süresinin uzatılmasına başlandı
Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
Erdoğan: Eğitimi siyasete meze yapmak doğru yaklaşım değildir
Erdoğan: Eğitimi siyasete meze yapmak doğru yaklaşım değildir
Sahte doktor acil serviste yakalandı
Sahte doktor acil serviste yakalandı
2022-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı
2022-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı
20 bin öğretmen ataması yapılacak
20 bin öğretmen ataması yapılacak
Al-satçılar ikinci el oto piyasasından çekiliyor
Al-satçılar ikinci el oto piyasasından çekiliyor
Evlerde oda oda kiralama dönemi!
Evlerde oda oda kiralama dönemi!
Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
Sivas'ta düğün dönüşü feci kaza: 8 ölü, 9 yaralı
Sivas'ta düğün dönüşü feci kaza: 8 ölü, 9 yaralı
Doğalgaza, konutta yüzde 20, sanayide yüzde 50 zam
Doğalgaza, konutta yüzde 20, sanayide yüzde 50 zam
Elektriğe konutta yüzde 20 zam yapıldı
Elektriğe konutta yüzde 20 zam yapıldı
Selçuk Bayraktar'dan dünya havacılık tarihi açısından bir ilk
Selçuk Bayraktar'dan dünya havacılık tarihi açısından bir ilk
Ankara'dan sonra İzmir'de de servis ücretlerine zam
Ankara'dan sonra İzmir'de de servis ücretlerine zam
Bu ilde üniversite öğrencilerinin yemeği belediyeden
Bu ilde üniversite öğrencilerinin yemeği belediyeden
OHAL Komisyonu, FETÖ'den kapatılan Aktif Eğitim-Sen'in başvurusunu reddetti
OHAL Komisyonu, FETÖ'den kapatılan Aktif Eğitim-Sen'in başvurusunu reddetti
Gıda krizi şekil değiştiriyor
Gıda krizi şekil değiştiriyor
Bakan Özer'den öğretmenlere polis müdahalesi açıklaması
Bakan Özer'den öğretmenlere polis müdahalesi açıklaması
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

TBB Başkanı: 'Diploma makinesi' hukuk fakültesi sorunu var

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye'de, 'diploma makinesi' hukuk fakültesi sorunu bulunduğunu belirterek, 'YÖK kararı ile bir gecede hiçbir gerekçe gösterilmeden yeniden 125 bine düşürülen hukuk fakültesi başarı sıralaması şartı ivedilikle 50 bin sınırına yükseltilmelidir. Yeni tek bir hukuk fakültesi daha açılmamalıdır.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Eylül 2022 23:45
Yazdır
TBB Başkanı: 'Diploma makinesi' hukuk fakültesi sorunu var

Sağkan, 2022-2023 Adli Yılı Açılışı dolayısıyla Yargıtay'da düzenlenen törende konuştu.

Türkiye Barolar Birliği başkanlarının önceki adli yıl açılış konuşmalarına bakıldığında, Türkiye'deki yargı alanına dair sorunların köklerinin eskiye dayandığının görüleceğini belirten Sağkan, bu sorunların ortadan kaldırılması için sistemli politikaların üretilemediğini görmenin getirdiği üzüntü ve kaygıyı yaşadıklarını söyledi.

Önceki dönem baro başkanlarının adli yıl açılış konuşmalarından örnekler veren Sağkan, "Adli yıl açılışlarında, yargı sistemindeki sorunları dile getirmek ve ülkemiz için yaklaşmakta olan tehlikelerin erken uyarısını vermek, kanundan doğan, hukuktan yükselen ve omuzlarımıza binen ağır ancak hayati sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Erinç Sağkan, bugün yargı alanına ilişkin Türkiye'deki en önemli başlığın, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması ile hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM), hakkında en çok dava açılan ve ihlal kararı verilen ülkeler arasında sayıldığını aktardı.

AİHM ve Bakanlar Komitesi'nin, Türkiye'nin AİHM kararını uygulamaması nedeniyle, mahkeme tarihinde Azerbaycan'dan sonra ikinci kez ihlal prosedürü başlattığını söyleyen Sağkan, "Bu çok ağır bir tablodur. Türkiye Barolar Birliği olarak AİHM kararlarının derhal uygulanmasını, hukukun üstünlüğü ilkesinin, Anayasa'nın 90'ıncı maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46 ve 19. maddelerinden doğan taahhütlerimizin gereği olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim." diye konuştu.

-"Türkiye'de 167 bin 59 avukat, 29 bin 165 stajyer avukat var"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, meslek sorunlarının artık katlanılamaz hale geldiğini, bugün Türkiye'de 167 bin 59 avukat, 29 bin 165 stajyer avukat bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gerçekleşen nicel artışın, mesleki faaliyet alanlarının genişletilmesi bir yana, daha da daraltılmasıyla birlikte ortaya çıkan katlanılmaz gelir kaybı, söylem, eylem ve fiillerle mesleğin itibarsızlaştırılmasına dönük çaba ile avukata dönük şiddetin artması mesleğimizi çok büyük bir tehdit altına sokmuştur. Bu ülkede 'diploma makinesi' hukuk fakültesi sorunu vardır. Sermayenin hukuka tercih edilmesine son verilmeli ve YÖK kararı ile bir gecede hiçbir gerekçe gösterilmeden yeniden 125 bine düşürülen hukuk fakültesi başarı sıralaması şartı ivedilikle 50 bin sınırına yükseltilmelidir. Yeni tek bir hukuk fakültesi daha açılmamalı, mevcut fakültelerin nitelikli eğitim verebilmeleri için YÖK akreditasyonu koşulları ile üniversite kontenjanları, ihtiyaç analizleri yapılmak suretiyle üniversiteler ve yargı erkinin tüm bileşenleriyle görüşülerek belirlenmelidir."

Başkan Erinç Sağkan, tüm meslektaşlarının ekonomik sorunlarının çözümü için gerçek bir savunma reformuna ihtiyaç bulunduğunu da belirterek, "İlk adım, yakın zamanda Resmi Gazete'de yayınlanacak CMK zorunlu müdafilik ücret tarifesinin asgari ücret ile eşitlenmesi suretiyle atılmalıdır." dedi.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
HAK-İŞ Başkanından gelir vergisi oranının yüzde 10 olması önerisi
HAK-İŞ Başkanından gelir vergisi oranının yüzde 10 olması önerisi
100 öğrenciden 50'sinin vize başvurusuna ret
100 öğrenciden 50'sinin vize başvurusuna ret
Türk İş: Açlık sınırı asgari ücretin bin 390 TL üzerinde
Türk İş: Açlık sınırı asgari ücretin bin 390 TL üzerinde
Esnaflar AVM ve sosyete pazarı servislerinden rahatsız
Esnaflar AVM ve sosyete pazarı servislerinden rahatsız
'Evlat Nöbeti Çalıştayı'nın 25 maddeden oluşan sonuç bildirgesi açıklandı
'Evlat Nöbeti Çalıştayı'nın 25 maddeden oluşan sonuç bildirgesi açıklandı
TEİS'ten 'İlaç Takip Sistemi'nde iyileştirme yapılması talebi
TEİS'ten 'İlaç Takip Sistemi'nde iyileştirme yapılması talebi

Bu Habere Tepkiniz

2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

Danıştay 12. Dairesi, İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken 16/07/2010 tarihinde emekliye ayrılan davacının, emekliliğe esas derece ve kademesinin yanlış hesaplanması nedeniyle maddi kayıplarının oluştuğundan bahisle, anılan yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan özel eğitim öğretmeninin, 2021 yılı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme başvurusunda özel eğitim norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarını tercih edip edemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Danıştay 12. Dairesi, ... Sulh Hukuk Mahkemesinde zabıt katibi olarak görev yapmakta iken, yazı işleri müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirilen davacının; vekalet görevi nedeniyle mahrum kaldığı tazminatın ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddedilmesini hukuka aykırı bulan ilk derece kararını onadı.
İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik 5434, isteğe bağlı sigortalılık ise 5510 kapsamında olanlar için uygulanır ve şartları farklılık gösterir
'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun bularak davayı reddetti.
Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Yaz Okullarında görev alan öğretmenlere hizmet puanı verilip / verilmeyeceği ve hizmet puanı verilecek ise MEBBİS'te islenecek kısım konusunda görüş yazısı yayımladı.
İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul kayıtları öyle bir hal aldı ki bazı okul idareleri adeta pazarlama uzmanı gibi. Pazarlamacılar önce markayı daha sonra müşteri hangi ürüne yönelirse onu överler ve pazarlarlar.
Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Personel Genel Müdürlüğü; "İsteğe ve mazerete bağlı yer değiştirme suretiyle başka yere ataması gerçekleşen öğretmenlerin, ilişik kesebilmeleri konusunda valiliklerinizce gerekli kolaylığın gösterilmesi," derken Daire Başkanı; "yer değiştirme suretiyle ataması gerçekleşen öğretmenlerin vekaleten ilişik kesme ve vekaleten göreve başlamalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmiştir." şeklinde görüş yazısı yayınladı
'O dönem' daire başkanlığı, örgütle iltisak ve irtibatın için destekleyici bir unsur sayıldı

'O dönem' daire başkanlığı, örgütle iltisak ve irtibatın için destekleyici bir unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemini hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Celal Şengör hakkında soruşturma başlatıldı

Celal Şengör hakkında soruşturma başlatıldı

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında bir televizyon programındaki Hz. İbrahim ve Hz. Musa'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Şengör, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan özel paylaşımlar

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan özel paylaşımlar

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan özel paylaşımlar