Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ birbirine girdi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sığınmacılar üzerinden tartışması sosyal medyada gündem oldu.

Gültekin Uysal'ın Afgan ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı iddiası üzerine Özdağ "Konu ile ilgilenmezsen, Afgan'dan ev kiralarsan çıkarırlar. Yarın yurdumuzdan da çıkarmaya çalışacaklar" paylaşımında bulundu. Özdağ'ın açıklamalarına sert cevap veren Uysal "Sayın Özdağ, umarım 'sahte kabadayılık' için İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp Demokrat Parti'yi hedef almamışsınızdır. Öncelikle 'bir darbecinin çocuğu' olarak Demokrat Parti'nin çocukluktan itibaren sizin ruhunuzda açtığı yarayı anlayabiliyorum" dedi.

Uysal ayrıca sığınmacıları yönelik partisinin faaliyetlerini sıraladı.