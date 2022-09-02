Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
Türkiye'nin talebi üzerine Interpolce hakkında kırmızı bülten çıkarılan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 02 Eylül 2022 08:33
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.
Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!