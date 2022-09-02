Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 18,2170 liradan, avro 18,1620 liradan güne başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Eylül 2022 09:26
Serbest piyasada 18,2150 liradan alınan dolar 18,2170 liradan satılıyor. 18,1600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,1620 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,2080 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1130 lira olmuştu.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!