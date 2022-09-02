Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Kaynak : NTV
Eklenme : 02 Eylül 2022 09:30
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.85 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.13 liradan satılıyor
Bu geceden itibaren de benzine 1.50 TL, motorine ise 2,42 TL indirim gelmesi bekleniyor...PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!