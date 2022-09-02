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Yargıtay 151 sözleşmeli personel alacak

Yargıtay 2020 KPSS B grubu puan türüne göre çok sayıda sözleşmeli personel alacak... İlanın son başvuru tarihi 9 Eylül 2022

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Eylül 2022 09:45
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Yargıtay 151 sözleşmeli personel alacak

Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara 2020 yılı KPSS(B) grubu puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

a) Başvurular 05.09.2022 - 09.09.2022 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar e-Devlet üzerinden "Yargıtay Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır.

b) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) İlana başvuracak ön lisans ve lisans mezunu adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik gelmektedir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" bölümündeki Denklik Belgesi alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

d) İlana başvuracak ortaöğretim (lise ve dengi) programlarının birinden mezun olan adaylardan mezuniyet bilgileri otomatik gelmeyenlerin mezuniyet belgelerini "Lise Mezuniyet Bilgileriniz" alanına pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

e) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adayların son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı önlü olarak "Diğer Belgeleriniz" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

f) Destek personeli (şoför) pozisyonuna müracaat edecek adayların istenen sürücü belgesi

e-Devletten otomatik olarak gelmekte olup, SRC2 belgelerinin ise "Diğer Belgeleriniz" alanına yüklenmesi gerekmektedir.

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında "Diğer Bilgiler" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

h) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

i) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

j) Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecektir.

k) Adaylara ait KPSS puanı, ön lisans ve lisans eğitimi, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı, sürücü belgesi ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

KAPAT [X]

İlanın yayımlandığı resmi sayfaya ulaşmak için tıklayınız

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