Şarkıcı Gülşen'in 3 yıla kadar hapsi istendi
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede 702 kişi ve kurum müşteki sıfatıyla yer aldı.
Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen'in "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verildi.
Öte yandan tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Gülşen Çolakoğlu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
İddianamede 702 kişi ve kurum müşteki sıfatıyla yer aldı.
Olayın geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.
Çolakoğlu'nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!