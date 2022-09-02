Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları etkili oluyor. Bu sebeple ilçedeki plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Eylül 2022 11:43
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Kerpe ve Kovanağzı sahillerinde mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girilmesi istendi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!