Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Eylül 2022 14:31
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, Gaziantep merkezli 3 ilde yaptıkları operasyonda FETÖ'nün mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve mahrem imamlarla örgütsel irtibatları bulunan 10 zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!