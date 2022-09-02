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Su krizi yaşanan ilçede başkandan tepki: Nereye gitti bu su

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, son günlerde ilçede yaşanan su kesintisinden dolayı düzenlediği basın toplantısında, "İtfaiyelerle su taşıyorum ama nereye kadar. 'Kırıkkale hapşırıyor, Yahşihan nezle oluyor.' Burada bizim göbeğimiz Kırıkkale'ye ve sular birliğine bağlı. Sular birliğinin ve Kırıkkale'nin bunu biran önce bu sorunu çözmesi lazım. Kırıkkale 4 saat suyu keserse, Yahşihan'da 1,5 gün su gidiyor" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Eylül 2022 16:07
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Su krizi yaşanan ilçede başkandan tepki: Nereye gitti bu su

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, içme suyu şebekesindeki 3 gündür süren kesintinin merkez ilçedeki şebeke borularının patlamasından dolayı kaynaklandığını iddia etti. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde "kriz masası" oluşturan Türkyılmaz, ilçede yaşayan vatandaşların mağdur edilmemesi için çevre ilçelerden de itfaiye aracı desteği alarak 509 ton su dağıtıldığını söyledi. Merkezde ilçede 4 saatlik su kesintisinin Yahşihan ilçesinde 1,5 güne tekabül ettiğini anlatan Türkyılmaz, su sorununun çözülmesi için biran önce komisyon kurulması gerektiğinin altını çizdi.

"Bu su nereye gitti"

Su kesintilerinden dolayı vatandaşlardan özür dileyen Türkyılmaz, "Sular birliğinin üyesinden birisi de Yahşihan Belediyesi'dir. Şuanda sular birliğini arıyoruz. Diyor ki; sular birliği bize su verdiğini söylüyor. Kırıkkale Belediyesi diyor ki 'Benim sularım akıyor.' Ben diyorum ki 'Bana su gelmiyor.' Bu su nereye gitti. Çocukken öğretirlerdi; 'Su nerede inek içti, inek nerede dağa kaçtı, dağ nerede yandı kül oldu bitti" dedi.

"İtfaiyemiz dün 509 ton su verdi

Yahşihan ilçesindeki su kesintisinin Kırıkkale'deki patlaklardan kaynaklandığını iddia eden Türkyılmaz, "30 bin vatandaşı susuz bırakmaya kimsenin hakkı yok diyerek" serzenişte bulunarak, şunları kaydetti:

"Biz 2 yıl önce altyapıya başladık. Bazı borular vardı ve kılcal damarlarımıza kadar su borularımızı değiştirdik. Bu değişiklik sayesinde de Yahşihan'da 'patlak yok' denilecek kadar az. Kırıkkale Belediyesi'ndeki, Yahşihan Belediyesi'ndeki, Sular birliğindeki yetkililer gelsinler, eğer sorun bizdeyse Yahşihan Belediye Başkanı olarak zamanı geldiğinde ben görevi bırakmaya hazırım. Ama bu 30 bin vatandaşı susuz bırakmaya kimsenin hakkı yok. Madem böyle bir sıkıntı var. Geçen hafta neden aktı sular? 2020 yılında niye düzenli olarak aktı sular? Tamamen yanlış bilgilerle yönetiliyor il ve ilçeler. Bunun kolayı var, 'gelin bir komisyon kuralım' diyorum. 30 bin nüfuslu bir ilçe su sıkıntısı yaşıyor. Ben iddia ediyorum diyorum ki 'Bende sıkıntı yok.' Sular birliği diyor ki 'Bende sıkıntı yok.' Kırıkkale Belediyesi diyor ki 'Bende sıkıntı yok.' O zaman sıkıntı uzaydan gelenlerde, 3 harflilerde. Ben altyapımı değiştirdim. Kırıkkale'deki altyapı artık kaldırmıyor. Benim haddim değil onu bildirmek. Bizim arkadaşlar dünden bu zamana kadar sahada. Gece hiç uyumadık. İtfaiyemiz dün 509 ton su verdi."

"Kırıkkale 4 saat suyu keserse, Yahşihan'da 1,5 gün su gidiyor"

Kırıkkale kent merkezinde 4 saatlik su kesintisinin Yahşihan ilçesinde 1,5 güne tekabül ettiğini belirten Türkyılmaz, "Kırıkkale hapşırıyor, Yahşihan nezle oluyor." diyerek, "Herkesle basın toplantısı yaparım. Burada Makine ve Mühendisler Odası'nın da olması gerekiyor. Fen İşleri Müdürlerinin olması lazım ve burada ittifak var. (Cumhur İttifakı) İttifak milletvekillerinin de olması lazım. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Ben itfaiyelerle su taşıyorum ama nereye kadar. 'Kırıkkale hapşırıyor, Yahşihan nezle oluyor.' Burada bizim göbeğimiz Kırıkkale'ye ve sular birliğine bağlı. Sular birliğinin ve Kırıkkale'nin bunu biran önce çözmesi lazım. 'Hodri meydan' diyorum ben. 4 tane müdür burada. 4 müdür de bu su yüzünden görev yerleri değişti. Yahşihan'ın saniyede tükettiği su 130 ila 150 litre arasında yani 3'de 1'i. Şuan biz bulduğumuz 3'de 1 suyu belli bölgelere verebiliyoruz. Diğer bölgelere de sağ olsun 32 personelle sabahlara kadar vardiyalı olarak su çektiler. Kimse bu çocukların emeğini de zayi etmesin lütfen! Bugün bir sıkıntı var. Sıkıntıyı görmezden gelemeyiz. Bu sıkıntının biran önce çözülüp biran önce masaya yatırılması gerekiyor. Kırıkkale merkezde 4 saatlik su kesintisi Yahşihan'da 1,5 güne tekabül ediyor. Kırıkkale 4 saat suyu keserse, Yahşihan'da 1,5 gün su gidiyor" şeklinde konuştu.

"Komisyon kuralım, gelsinler oturalım"

Türkyılmaz, sular birliğindeki depoların doluluk oranının yüksek olduğunu ifade ederek, "Dün o kadar çok su vardı ki, sular birliğinde bütün depolar doluydu. Su basmayı kestiler. Burada sıkıntı şu; Kırıkkale'nin altyapısı zayıf! Suyu bastıklarında, debiyi yükselttiklerinde, halk tabiriyle şişmeye başladığında boru yarılıyor, Yahşihan'a su düşmüyor. Tek sıkıntı şu; Kırıkkale ile Yahşihan'ı aynı hattan besliyorlar. Yahşihan'a tek hat su verse bugün sıkıntı yok. Kırıkkale'nin altyapısının olmayışı ve Kırıkkale'deki su patlakları. Ben bunu iddia ediyorum. Aksini iddia eden varsa komisyon kuralım gelsinler oturalım baktıralım" dedi.

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