AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu'nda ekonomideki gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, toplantıda enflasyonla mücadele mesajı verdi. Yılbaşında memura, emekliye, emekçiye yapılacak ücret artışının önemine değinerek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da memuru, emekliyi emekçiyi fiyat artışlarına ezdirmeyeceğiz" vurgusu yaptı.

Erdoğan, ocak ayında yapılacak ücret artışları ile çalışanların alım gücünün iyileştirileceğini söyledi.

İlk kez oy kullanacak seçmenler için özel hazırlık yapılacak

İlk kez oy kullanacak 6 milyon seçmenle ilgili çalışmalar da gündemdeydi. Erdoğan, "Gençlere yönelik tüm projelerinizi hayata geçirin" dedi. Eylül ayı itibarıyla saha çalışmalarına hız verilmesi talimatı verildi.

Bu kapsamda AK Parti Gençlik Kolları, ilk kez oy kullanacak seçmenin yoğunlaştığı ilçelerde çalışma yürütecek.

Nüfusu 100 binin üzerindeki ilçeler için özel çalışma yapılacak. Kampüse hoş geldin kampanyası yoğunlaşacak. 207 üniversite önünde AK Parti teşkilatları stant açacak.

Lise son sınıf öğrencileri için de ev ziyaretleri yapılacak.

Gençlerle buluşmalar artırılacak

Cumhurbaşkanı, son bir buçuk yılda 23 kez gençler ile bir araya geldi. Erdoğan, bu buluşmaları artırma kararı alarak, "Gençlerle daha çok buluşacağız" dedi.

Haziran 2023 seçimlerine kadar en az 10 gençlik buluşması gerçekleştirilecek. İlk buluşma, eylül ayının ikinci haftasında olacak. Yeni buluşmalarda farklı ve renkli yeni bir konsept kullanılacak.