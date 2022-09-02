Yakalanan HDP'li Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Eylül 2022 20:43
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı ortak çalışma sonucunda, sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel'in emniyete getirilişi sırasında saçının boyalı olduğu görüldü.
Güzel'in tanınmamak için cerrahi maske de taktığı belirtildi.
Öte yandan, Güzel ile yakalanan Aladdin G. ile Fırat D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!