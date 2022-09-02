Erdoğan: İstanbul 2023 seçimlerinin lokomotifi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi."



"İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi, 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır."



"Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanlarını da adım adım çözüme kavuşturuyoruz."