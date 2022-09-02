Erdoğan, yarın TEKNOFEST Samsun'da olacağını açıkladı

Su krizi yaşanan ilçede başkandan tepki: Nereye gitti bu su
Su krizi yaşanan ilçede başkandan tepki: Nereye gitti bu su
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ağustos enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Ağustos enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Yakalanan HDP'li Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi
Yakalanan HDP'li Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi
Akaryakıta çifte indirim
Akaryakıta çifte indirim
Engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezi açıldı
Engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezi açıldı
'6 ay ve 6 bin km kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz'
'6 ay ve 6 bin km kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz'
AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak
AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak
Bakan Kasapoğlu: TFF'ye silahlı saldırıda 4 zanlı gözaltında
Bakan Kasapoğlu: TFF'ye silahlı saldırıda 4 zanlı gözaltında
Ankara Valisi Vasip Şahin'i dolandırmaya çalışan 3 kişi tutuklandı
Ankara Valisi Vasip Şahin'i dolandırmaya çalışan 3 kişi tutuklandı
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Bakan Bozdağ tarafından onaylandı
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Bakan Bozdağ tarafından onaylandı
Otomobil satışlarında sert düşüş
Otomobil satışlarında sert düşüş
İçişleri Bakanlığı'ndan çakarlı araç genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan çakarlı araç genelgesi
Sözleşmelilere 'kadro' mesaisi: Meclise geliyor...
Sözleşmelilere 'kadro' mesaisi: Meclise geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi
EYT düzenlemesinde masada tek formül var: İşte detayları
EYT düzenlemesinde masada tek formül var: İşte detayları
1500 hakim ve savcı adayı alım ilanı Resmi Gazete'de
1500 hakim ve savcı adayı alım ilanı Resmi Gazete'de
2022-ALES/2 sonuçları açıklandı
2022-ALES/2 sonuçları açıklandı
Yargıtay 151 sözleşmeli personel alacak
Yargıtay 151 sözleşmeli personel alacak
Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
Elektrik ve doğalgaz zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Elektrik ve doğalgaz zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Stokçular tek tek dökülüyor! İkinci elde toplu satışlar başladı
Stokçular tek tek dökülüyor! İkinci elde toplu satışlar başladı
Bakan Koca: Yeniden atama kurasına 5 binin üzerinde başvuru var
Bakan Koca: Yeniden atama kurasına 5 binin üzerinde başvuru var
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Bakan Soylu: TFF binasına saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltında
Bakan Soylu: TFF binasına saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltında
İTO açıkladı: İstanbul'un enflasyonu yüzde 99.9
İTO açıkladı: İstanbul'un enflasyonu yüzde 99.9
Bakan Özer: Bütçe göndermediğimiz hiç okulumuz kalmadı
Bakan Özer: Bütçe göndermediğimiz hiç okulumuz kalmadı
Sağlık Bakanlığı: 13 bin 163 hekimin DHY tercih süreci başladı
Sağlık Bakanlığı: 13 bin 163 hekimin DHY tercih süreci başladı
3 sunucuya Gülşen hakkında 1 ay konuşma yasağı
3 sunucuya Gülşen hakkında 1 ay konuşma yasağı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan, yarın TEKNOFEST Samsun'da olacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Eylül 2022 23:31
Yazdır
Erdoğan, yarın TEKNOFEST Samsun'da olacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'e katılımına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım." ifadelerini kullandı.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Bahçeli'den iptal edilen festivaller ile ilgili açıklama
Bahçeli'den iptal edilen festivaller ile ilgili açıklama
Mustafa Destici'den Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılar ile ilgili sözlerine tepki
Mustafa Destici'den Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılar ile ilgili sözlerine tepki
Erdoğan: İstanbul 2023 seçimlerinin lokomotifi olacak
Erdoğan: İstanbul 2023 seçimlerinin lokomotifi olacak
MSB'den NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına ilişkin açıklama
MSB'den NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına ilişkin açıklama
Bakan Kurum ve Bakan Soylu Pakistan'da sel bölgesini havadan ve karadan inceledi
Bakan Kurum ve Bakan Soylu Pakistan'da sel bölgesini havadan ve karadan inceledi
AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak
AK Parti, ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel hazırlık yapacak

Bu Habere Tepkiniz

LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu kapsamında kurulan LGS ve YKS tercih danışmanlığı birimlerinde görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

Danıştay 12. Dairesi, İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken 16/07/2010 tarihinde emekliye ayrılan davacının, emekliliğe esas derece ve kademesinin yanlış hesaplanması nedeniyle maddi kayıplarının oluştuğundan bahisle, anılan yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!
MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan özel eğitim öğretmeninin, 2021 yılı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme başvurusunda özel eğitim norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarını tercih edip edemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Danıştay 12. Dairesi, ... Sulh Hukuk Mahkemesinde zabıt katibi olarak görev yapmakta iken, yazı işleri müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirilen davacının; vekalet görevi nedeniyle mahrum kaldığı tazminatın ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddedilmesini hukuka aykırı bulan ilk derece kararını onadı.
İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik 5434, isteğe bağlı sigortalılık ise 5510 kapsamında olanlar için uygulanır ve şartları farklılık gösterir
'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun bularak davayı reddetti.
Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Yaz Okullarında görev alan öğretmenlere hizmet puanı verilip / verilmeyeceği ve hizmet puanı verilecek ise MEBBİS'te islenecek kısım konusunda görüş yazısı yayımladı.
İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul kayıtları öyle bir hal aldı ki bazı okul idareleri adeta pazarlama uzmanı gibi. Pazarlamacılar önce markayı daha sonra müşteri hangi ürüne yönelirse onu överler ve pazarlarlar.
Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Personel Genel Müdürlüğü; "İsteğe ve mazerete bağlı yer değiştirme suretiyle başka yere ataması gerçekleşen öğretmenlerin, ilişik kesebilmeleri konusunda valiliklerinizce gerekli kolaylığın gösterilmesi," derken Daire Başkanı; "yer değiştirme suretiyle ataması gerçekleşen öğretmenlerin vekaleten ilişik kesme ve vekaleten göreve başlamalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmiştir." şeklinde görüş yazısı yayınladı
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 59.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 59.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 59.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 2 Eylül Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Selçuk Bayraktar paylaştı! Büyük ilgi gördü

Selçuk Bayraktar paylaştı! Büyük ilgi gördü

Selçuk Bayraktar paylaştı! Kokpit görüntüleri büyük ilgi gördü