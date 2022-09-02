Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince kentin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki noktada denetim yaptı. Uygulama esnasında noktaya yaklaşan bir minibüste çakar olduğunu fark eden polis "Dur" ihtarında bulunurken, polisi gören sürücü çakar lambalarını kapattı. 51 KC 855 plakalı Volkswagen marka kamyonetin sürücüsü polis ekiplerince durduruldu. Araç sürücüsü Ö.T. (35) polis ekiplerine ilk olarak çakar lamba olmadığını söyledi. Daha sonra araç içerisinde yapılan aramada çakmaklığa takılı elektronik düzeneği fark eden bekçiler çakar lambayı yakarak buldu. Sürücü, çakar lambanın bulunmasının ardından bu kez polis ekiplerine ilginç savunmada bulundu. Polislere, "Öyle bir diyorsunuz ki sanki ben vatan hainiyim. Sende benim yerimde olsan aynıyı söyleyebilirsin. Sende olsan söyleyebilirsin. Abartıyorsunuz. Haklısınız dedim kabul ettim o anki psikoloji ya" dedi.

Çakarlı lambası sökülen sürücüye çakarlı araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulandı. Araç denetimler çerçevesinde incelendikten sonra gönderildi.