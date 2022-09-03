İlkokul çantası 550 liraya dolacak

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, okula hazırlık alışverişine başladı. 12 Eylül'de açılacak olan okullar için tatlı telaş sürüyor. SABAH defter, kalem, silgi, çanta, kuru boya kalemleri ve termos gibi birçok kırtasiye malzemelerinin fiyatlarını derledi. Buna göre ilkokul 550 liraya, lise çantası 800 liraya dolacak.

Zincir marketler de okul malzemelerini satışa sundu. İlkokula başlayacak öğrencinin temel ihtiyaçları baz alındığında bir öğrenci okul çantası, beslenme çantası, kalemlik, matara, 4 defter, 1 resim defteri, 5 kurşun kalem, 12'li kuru boya kalemleri, 3 silgi ve 3 kitap cildi rulosu gibi kırtasiye malzemeleriyle ortalama 550 TL'ye çantasını doldurabilecek.

İlkokul öğrencileri için farklı özellik ve çeşitleri bulunan okul çantalarının fiyatları 250 TL'den başlıyor. Su matarası 30 TL, beslenme kutusu ise yine 30 TL. Defterin tanesini 30 TL'den alacak olan öğrenci 4 defteri 120 TL'ye, tanesi 3 TL'den 5 kurşun kalemi 15 TL'ye alabilecek. 20 TL'ye kalem kutusu alınırken 12'li kuru boya kalemlerini ise yine 30 TL'ye alabilir. 3 TL'den 3 tane kitap cilt rulosunu 9 TL'ye, tanesi 5 liradan 2 tane kalemtıraşı 10 TL'ye, resim defterini ise 30 TL'ye alabilecek.

Bir lise öğrencisinin okul çantası ise ortalama 800 TL'ye doldurabiliyor.

Rana BÜYÜKTAŞ