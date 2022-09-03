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TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu

Türkiye'de her üç şehirden birinde DTH'tan fazla TL mevduat bulunuyor. TL mevduata ilgi KKM ile birlikte artarken, TL mevduat oranının en yüksek olduğu il Bitlis oldu. DTH oranı en yüksek ilk ise Aksaray.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 03 Eylül 2022 09:07
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TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu

Barış ERKAYA

Mevduat tarafında dolarizasyonda kağıt üzerinde bir miktar gevşeme dikkat çekiyor. Fintürk verilerine göre 2012 yılının sonunda TL mevduatların toplam tasarruf mevduatları içerisindeki oranı yüzde 50'nin üzerinde olan şehir sayısı sadece 7 iken (yani kalan 74 şehirde toplam tasarruf mevduatının yarısından fazlası DTH'ta tutuluyorken) 2022 ilk yarıyıl sonuçlarına göre bu sayı 25'e çıktı. Özetle söylemek gerekirse artık her üç şehirden birinde DTH'tan daha fazla TL mevduat tutuluyor.

KKM ETKİSİ

Fakat elbette bu dönem Kur Korumalı Mevduat ürününün hayatımıza girdiği bir döneme işaret ediyor. Yani her ne kadar mevduat TL'de görünse de getirisi doların performansına bağlı. Yani yine dolarize bir gelir. Peki hangi şehirlerde bu eğilim yüksek?

Ülkenin doğusunda özellikle KKM etkisinin yüksekliği görülüyor. TL Mevduat oranının en yüksek olduğu şehir Bitlis. Bitlis'teki tasarruf mevduatlarının yüzde 62'si TL mevduatlardan oluşuyor. Onu yüzde 60 ile Ardahan, yüzde 59.56 ile Şanlıurfa, yüzde 59.48 ile Kars, yüzde 57 ile Siirt izliyor.

DTH AĞIRLIĞI YÜKSEK ŞEHİRLER

Döviz tevdiatın daha ağır bastığı şehirlere baktığımızda ise elbette ilk sırada yurtdışından yapılan mevduatlar zirvede. Aksaray, Nevşehir, Yozgat, İstanbul, Kütahya, Kayseri, Kırşehir, Bingöl, Karaman gibi şehirlerde hala DTH oranı çok yüksek.

Fakat bu şehirlerin bazıları son altı ayda TL mevduat oranı en hızlı yükselen şehirler sıralamasında da yer alıyor. Iğdır'da 2021 sonunda yüzde 32 olan TL mevduat oranı 2022 Haziran ayında yüzde 41'e çıkmış. Gaziantep'te yüzde 36'dan yüzde 45'e, Uşak'ta yüzde 31'den yüzde 40'a, Çorum'da yüzde 35'ten yüzde 44'e, Niğde'de yüzde 44'ten yüzde 53'e yükseliş var.

Sıralamanın kalanında Nevşehir, Trabzon, Kayseri, Hatay, Bilecik gibi şehirler bulunuyor. TL mevduatın son altı ayda en az arttığı ya da KKM'den yola çıkarsak Kur Korumalı Mevduata en az rağbet gösteren şehirler arasında ise Bingöl, Hakkari, Artvin, Kilis, Karabük, Rize, Elazığ, Manisa, Kırklareli sıralamanın üst sıralarında yer alıyor.

DTH CAZİBESİ KIRILIR MI?

Yani toplam tabloya bakıldığında KKM, birçok şehri etkisi altına almış ve bireysel yatırımcıların TL mevduata yönelimi artırmış olsa da hala çok ciddi bir DTH ağırlığı dikkat çekiyor. Diğer yandan benzer bir tablonun 2022'nin kalanında devam edip edemeyeceği cevabı en merak edilen sorulardan biri. 30 Aralık 2021, yani analizin başlangıç noktasında dolar kuru 13.17 TL seviyesinde. Bitiş noktası olan 30 Haziran 2022'de ise 16.7 TL. Yani aradan geçen altı ayda doların getirisi yüzde 27. Benzer bir getirinin sağlanabilmesi için Haziran sonunu baz alırsak doların gelmesi gereken seviye 21.2 TL seviyeleri. Şu ana kadarki getirisi altıncı aydan itibaren yüzde 9 seviyelerinde. Aynı cazibenin yaşanıp yaşanmayacağı doların bundan sonraki günlerde yaşanacak seyriyle alakalı olacak.

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