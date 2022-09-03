Oto galericilerin 15 Eylül telaşı
15 Eylül itibariyle araç ticareti yapanlara 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu getirilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine sayılı günler kalırken, oto galericilerde ellerinde bulunan sıfır araçları satma telaşına düştü.
Ticaret Bakanlığı tarafından, oto alım satım işi yapanlara sıfır otomobillerde
6 bin kilometre ve 6 ay yasağı getirilmişti. 15 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek
olan yönetmelik nedeniyle galericiler de sıfır otomobilleri satmak için harekete
geçti. Sıfır araç satan galerilerde otomobil fiyatlarında da düşüş yaşandı.
Galericilerin bazıları araçları satamazsa 6 bin kilometre yol yapacağını dile
getirdi. Sıfır araba ilanını satış sitelerine koyan bazı galericilerin ilanlarında
yaklaşık 100 bin TL'lik bir düşüş olduğu görüldü.
"ARACA 6 BİN KİLOMETRE YAPTIRIP YASAYA UYARAK SATACAĞIZ"
Oto galeri sahibi Esat Aydın, "Bizim elimizde şu an 2 tane sıfır araç
var. Şu anda araçları satmaya çalışıyoruz. Piyasa durgun, genel bir durgunluk
var. 15 Eylül'den sonra bu araçları satmamak gibi bir lüksümüz yok satmak zorundayız.
Araca 6 bin kilometre binerek, yasaya uyup o aracı satmayı planlıyoruz. Aslında
bu uygulamanın bayiden çıkarken yapılması lazım çünkü şahıslar bu aracı alıp
satabiliyor. Şahıslardan bu araçları biz temin ediyoruz, bayiler zaten bize
satış yapmıyor.
Şahıslara bu yasa getirilmediği sürece bu olay devam edecek. Biz şu anda fiyatları
100 bin lira düşürdük ama talep yok" dedi.
Oto galeri sahibi Yusuf Efe ise, "Şu an bende sıfır araç yok. Sıfır araç
gelecekti bana ama bu yasadan dolayı iptal ettirdim. Genel olarak bir durgunluk
var piyasada. Fiyat olarak da yaklaşık yüzde 6-8 düşüş yaşandı.
15-20 gün sonra tekrar piyasa açılacak diye düşünüyoruz. Ben bir galerici olarak
sıfır arabaların galeriden alınmasına karşıyım" diye konuştu. Oto galerici
İrfan Çeçen, "Açıkçası bu yasanın çıkması galericiler açısından iyi oldu.
Ben yasadan dolayı ikinci elde hareketlilik yaşanır diye düşünüyorum. Bayiler
zaten galericilere sıfır araç vermiyordu" diye konuştu.