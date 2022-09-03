HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi
Edirne'ye giderken sahte kimlikle yakalanan HDP'li Semra Güzel Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Eylül 2022 13:46
Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Edirne'ye giderken Silivri'de yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı ortak çalışma sonucunda gözaltına alınan Güzel'in ifade işlemleri tamamlandı.
Silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla hakkında 2 fezleke hazırlanan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan Güzel, adliyeye sevk edildi.Yakalanan HDP'li Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!