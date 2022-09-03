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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj

TEKNOFEST Karadeniz'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-300 kilidi krizi üzerinden Yunanistan'a tepki gösterdi. Erdoğan, "İleri gidersen bedeli ağır olur" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Eylül 2022 15:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST 2022'ye katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Bu yıl beşincisi düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivalimiz artık sınırlarımız dışına taşmıştır. TEKNOFEST Bugün 600 bin gencimizin 40 ayrı dalda yarıştığı bir şölene dönüştü.

Bir teknoloji etkinliğinin özellikle gençler tarafından bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir. Bazıları gençlerimizi harflerle kuşaklara ayırırken asıl gerçek burada duruyor. Türkiye'nin gerçeği de ihtiyacı da TEKNOFEST kuşağıdır.

"BU GENÇLİK BİR BAŞARI HİKAYESİ"

Bu gençlik cumhuriyet tarihi boyunca demokrasinin, kalkınmanın ve istikbalin yanında yer alarak ülkesini yüceltmiştir. Bu gençlik bizim de yanımızda yer almış, moral kaynağımız olmuştur. Bu gençlik bir başarı hikayesidir.

Türkiye kendi teknolojilerini geliştirmek için yola çıktığında biz gençlerimize güveniyorduk. Birileri ise hep yaptıkları gibi gençlerimizi küçümseyerek bozgunculuk peşindeydi. Zaman bizim haklı olduğumuzu gösterdi.

"ARTIK İHRACAT YAPIYORUZ"

Dün bize parasıyla savunma sanayii ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Başbakan olduğumuz zaman değil seçimi kazandığımız zaman Bush ABD Başkanıydı. Ziyarete gittim, İHA verecektiniz dedim. Condoleezza Rice'ı çağırdı, Türkiye'ye İHA vermediniz mi dedi. 'Hemen İHA vereceksiniz' dedi. 48 saatte İHA'ları verdiler.

Bayraktar Kızılelma ilk kez TEKNOFEST Karadeniz'de sergilendi.

Bu görüşmeden sonra rahmetli Özdemir Bayraktar Abimiz çocuklarıyla beraber adımı attı, Bayraktar İHA'larını üretmeye başladılar. Her türlü cihazın ve mühimmatın üretimini kendimiz yapıyoruz. Sadece SİHA'larımız dünyanın 30'dan fazla ülkesinde ülkemizi gururla temsil ediyor.

Nereden nereye. Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan Kızılelma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici hamle olarak görülmektedir.

Kendi uçağımızı yapmak için 70 yıl beklemek zorunda kaldık. Bir daha böyle olmaması için umudumuz TEKNOFEST kuşağıdır.

Kızılelma ilk uçuşunu gelecek yıl yapacak. Otomatik iniş ve kalkış özelliğine sahip uçak, yüksek manevra kabiliyeti ve kısa pistli uçak gemilerinden kalkış yapabilme özellikleriyle dikkat çekiyor.

Son çeyrekte 7,6 büyüdük. Türkiye şu anda büyümede ikinci sırada. Hani Çılgın Türkler diyorlar ya... Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor. Ülkemizi krizlerden ayrıştırarak yolumuza devam ediyoruz.

Şu anda Amerika Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? Yunanistan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor. Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz."

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