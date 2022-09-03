Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Batı Karadeniz kıyılarında devam eden gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel bazda kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanağın, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel bazda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.