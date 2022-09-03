Erzurum'da iki grup arasında sopalı kavga
Erzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Eylül 2022 16:38
Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semti Tepe Mezarlık Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Semt Garajı'nda başlayıp cadde ortasındaki iş yerleri ile çay ocaklarının olduğu alana taşan, sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.
Polislerce güçlükle sonlandırılan kavga sonrası yaralananlar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kavgaya karışan gruptakilerin akraba oldukları belirtildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!