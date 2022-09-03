Sivas'ta 12 katlı apartmanda yangın
Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, dış cephede hasar oluştu. Gemerek ilçesinde de bir evde yangın çıktı. Depoya sıçrayan yangın ev ve depodaki malzemelerde hasara neden oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Eylül 2022 17:00
Gültepe Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki 12 katlı apartmanın dış cephesinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın, apartmanın dış cephesinde hasara neden oldu.
Gemerek ilçesinde ev yangını
Gemerek ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde de Halim Bozdağ'a ait evde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, Seyit Mehmet Demirkaya'ya ait depoya sıçradı.
Gemerek Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, ev ve depodaki malzemelerde hasar oluştu.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!