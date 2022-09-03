Bakan Özer'den başsağlığı mesajı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ataması yeni yapılan ve Erzurum'da görev yapacağı okuluna giderken trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Özge Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Eylül 2022 18:32
Bakan Özer, Erzurum'un Karayazı ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Kılıç (26) için yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ataması yeni yapılan eğitim neferimiz Özge Kılıç öğretmenimiz, Erzurum'da görev yapacağı okuluna giderken elim bir trafik kazasında vefat etti. Değerli öğretmenimiz Özge Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."
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Bakan Özer'den Başsağlığı Mesajı pic.twitter.com/qgXN6SdVbQMilli Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) September 3, 2022