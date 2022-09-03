TFF binasına saldırı soruşturması: 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Eylül 2022 18:39
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U., O.G. ve H.Ç.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Beykoz Adliyesine sevk edildi. İfadeleri alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüpheliler, emniyette verdikleri ifadeleri tekrar ettiler.
C.U. ve O.G., savcılıktaki işlemlerinin ardından, "öldürmeye teşebbüs'' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Diğer şüpheli H.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!