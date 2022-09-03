Bakan Koca'dan TUS açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın yapılacak TUS için başvurmuş olan İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Eylül 2022 20:04
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) gireceklere başarılar dileyerek, "Yarın yapılacak TUS için başvurmuş olan İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS'a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerini kaydetti.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!