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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Hangi tuzakları kurarsanız kurun TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyecek, gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Eylül 2022 19:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Samsun'un tüm ilçelerine mahallelerine muhabbetlerimi gönderiyorum. Şehre gelişimizden itibaren bizleri samimiyetle bağrına basan Samsunlulara teşekkür ediyorum. Samsun'a en son 2 yıl önce il kongremiz için gelmiştik. Burada teşkilatımızın gayretli neferleriyle yeniden bir arada olmanın mutluluğu içindeyim. Sevdaları salonlara sığmayan siz dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Samsun'da kuruluşundan bugüne kadar partimizde görev yapmış, davamıza omuz vermiş herkese teşekkür ediyorum.

İlk günkü sevdayla ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz. Küresel ölçekteki tüm sıkıntılara rağmen Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Samsun'da buraya gelmeden önce çok değerli bir programa iştirak ettik. Türkiye'nin girişimcilik ruhu TEKNOFEST bu sene Samsun'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin savunma sanayiinde nerelere geldiğine tanık olma fırsatı bulduk. Demek ki önlerine takozlar konmazsa bu millet nelere muktedir onları gösterdik. TEKNOFESTİ görüp de ülkemiz adına gururlanmamak elde değil. İktidara geldiğimizde yerli ve milli yüzde 20'ydi şimdi yüzde 80. Nereden nereye. Bu durarak olmuyor Bay Kemal! TEKNOFEST bize şunu bir kere daha hatırlatmıştır: Bu millet yine kısıtlı imkanlarla bir destan yazıyor.

Türkiye için hayal kuran tüm gençlerimiz ülkemizi her anlamda şampiyonlar ligine taşıyor. Yıllarca insanımızı birbirine kırdıranlara, provokatörlere, sabah akşam karamsarlık aşılayanlara rağmen ülkemiz bir istikrar ve güven abidesi olarak göz dolduruyor.

Şu anda BAYKAR ürünlerini yetiştiremiyor. Milli ve yerli hareketlerimizin Türkiye'yi sadece Pazar olarak görenleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Şimdi hepsinin en güzelini yapar hale geldik. Küresel silah tüccarlarını da rahatsız ettiğimizi de biliyoruz.

Ne diyor, 'Helalleşme' bu bir oyun. Alevi, Bektaşi kardeşlerimizi hedef alanlar da ülkemizdeki muhacirlere yönelik nefret söylemleri de bu oyunun bir parçasıdır.

Birileri diyor ki 'Bizim gençliğimiz yok'. Onlara sesleniyorum kendinize bakın kendinize! Bizler gençliğimizle gurur duyuyoruz ve onlarla birlikte hedefe yürüyoruz. Diyorlar ki kadın teşkilatı yok. AK Kadınlar hazır. Buyurun kadınlarımızla, gençlerimizle gümbür gümbür geliyoruz. Sayılı günler var. İnşallah 2023'te de Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağız.

2023 seçimleri ufukta belirdikçe siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız. Bu milletin kardeşliğini bozamayacaksınız. Sinsi emellerinize ulaşamayacaksınız. Hangi tuzakları kurarsanız kurun TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyeceksiniz. Kimlerle kol kola girerseniz girin gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz. Çünkü bu millet artık vaktini heba edecek senaryoları umursamıyor.

2023 hedefleri ardından da 2053 vizyonuyla buluşturacak olan biziz. Türkiye'nin yeniden şekillenen küresel sistemde hak ettiği yeri almasını sağlayacak olan biziz. AK Parti ve Cumhur İttifakı, cumhuriyetimizin yılmaz neferidir. Mazlum ve mağdurların umudu olan bu güzel ülkeyi, ne FETÖ'cülere ne PKK'lılara ne de bunların CHP içindeki uzantılarına terk edemeyiz.

Bizim için asıl olan geride şükranla yad edilecek eserler bırakmaktır. Bu anlayışla çalışarak son 20 yılda Samsun'da da büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Samsuna toplam 43 milyar liralık yatırım yaptık. İkinci devlet üniversitesi olarak Samsun Üniversitesi'ni ülkemize kazandırdık. 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'nin de yapımına devam ediyoruz.

Samsun'da 11 bin 264 konut projesini hayata geçirdik. Şehrimizde toplam 6 millet bahçesi projemiz bulunuyor.

Samsun'u hızlı tren hatlarına bağlayacak çalışmaları da yürütüyoruz. Vezirköprü Barajı ile birlikte 9 baraj inşa ettik 3 barajın inşası sürüyor. Samsunlu çiftçilerimize 3,2 milyar lira destek verdik.

Tüm teşkilat olarak sizlerden tam saha pres yapmanızı rica ediyorum. Unutmayın, zafer emek verenlerindir. Karşımda 2023'ü yeni bir milat yapacak kahramanları görüyorum."

Ayrıntılar geliyor...

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