Bakan Koca: Asistanların nöbet sayısı artık ayda 8 ile sınırlı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yarın yapılacak Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için başvuran intörn doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmadığını belirten Koca, "Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS'a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim" sözlerini kullandı.

"Gece nöbeti tutan asistanlar ertesi gün görev almayacak"

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin getirdiği sınırlamayla artık asistanların, 3 günde birden daha sık olmamak kaydıyla, ayda en çok 8 nöbet tutacağını açıklayan Koca, gece nöbeti tutan asistanların ise ertesi gün görev almayacağını belirtti.

Yönetmeliğe göre, TUS ve DUS'ta çıkan soruların fakülte çekirdek eğitim programını esas almasının hedeflendiğini vurgulayan Koca, "Çekirdek eğitime dayalı soru oranı son sınavda yüzde 80 kadardı. Hedef yüzde 100. YDUS için de çekirdek müfredata uygunluk amaçlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.